Με διάθεση για self-trolling , ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στα social media με ένα άκρως επικοινωνιακό βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο βάζει το... όνομα του νέου του κόμματος. Όλα ξεκινούν όταν μια νεαρή κοπέλα του ρίχνει μια «φρέσκια» ιδέα στο τραπέζι.

Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε pic.twitter.com/BDr1ACQZz4 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 22, 2026

Ο πρώην πρωθυπουργός ενθουσιάζεται, αλλά λογαριάζει χωρίς τους... υπερδραστήριους συνεργάτες του, οι οποίοι σπεύδουν να του πατήσουν απότομα φρένο, θυμίζοντάς του πως οι αποφάσεις έχουν ήδη «κλειδώσει».

Όταν ο ίδιος προτείνει να τις... ξεκλειδώσουν, η απάντηση της ομάδας είναι αφοπλιστική: site, banners και βίντεο είναι ήδη έτοιμα, ενώ έχουν τυπωθεί μέχρι και τα πρώτα t-shirts!

Ο διάλογος

Κοπέλα: «Το Ορίζοντες θα μου άρεσε πολύ!»

Αλέξης Τσίπρας (γεμάτος ενθουσιασμό): «Τέλειο! Αυτό είναι. Πάμε με αυτό!»

Η ομάδα (σε ρόλο... πυροσβέστη): «Πρόεδρε, μισό λεπτό... Το έχουμε "κλειδώσει" ήδη το όνομα.»

Αλέξης Τσίπρας: «Ε, ας το ξεκλειδώσουμε!»

Η ομάδα: «Δεν παίζει με τίποτα! Site, banners, βίντεο... είναι όλα έτοιμα στην εντέλεια. Μέχρι και μπλουζάκια έχουμε τυπώσει!»

Αλέξης Τσίπρας (με ένα «παράπονο» όλο νόημα): «Πω, πω... Αυτά παθαίνεις όταν έχεις ομάδα που τρέχει με χίλια! Τι να κάνουμε, αναγκαστικά πάμε με το... κλειδωμένο!»