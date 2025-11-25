Μενού

To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»

Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας «αφιερώνοντας» το βιβλίο του στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Τσίπρας Γεωργιάδης λιγουρεύεσαι
Με αιχμηρό ύφος απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «Ιθάκη».

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε την δήλωση του Υπουργού Υγείας «Ο Αλέξης Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε», σημειώνοντας με ειρωνεία: «Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας «Σε λίγο θα πει τα λιγουρεύεστε», παραπέμποντας στη γνωστή φράση με την οποία πούλαγε βιβλία στην τηλεόραση, ο Τσίπρας απάντησε εκ νέου με χαμόγελο, κρατώντας στα χέρια του την «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;».

Διαβάστε ακόμα: Βιβλίο Τσίπρα: Αριθμός ρεκόρ στις πωλήσεις σε μια ημέρα - Πόσα αντίτυπα πωλήθηκαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ