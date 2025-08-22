Τσακαλώτος για συνέντευξη Τσίπρα: «Είναι ο ίδιος που επέτρεψε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ;»

Με μία αιχμηρή ανάρτηση σχολιάζει ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015 - 2019 και την περίφημη «κωλοτούμπα».

Μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός διερωτάται: «Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);».

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde: «Χάρη στην "κωλοτούμπα", η Ελλάδα είναι σήμερα κανονική χώρα»

Συγκεκριμένα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρει:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».