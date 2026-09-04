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«Τσάμπα το Rebranding: Ταινία μικρού μήκους για τον Τσίπρα δημιούργησε η ΟΝΝΕΔ

«Το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία» αναφέρει η ΟΝΝΕΔ για τον Αλέξη Τσίπρα.

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Αλέξης Τσίπρας | eurokinissi
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«Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα», είναι ο τίτλος του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ).

Όπως αναφέρουν στελέχη της, «η ΟΝΝΕΔ επιστρατεύει το χιούμορ και τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους για να σχολιάσει την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο και το νέο του εγχείρημα».

«Μόνο που», όπως τονίζουν, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».

«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: "Τσάμπα το rebranding"», σημειώνει η ΟΝΝΕΔ.

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