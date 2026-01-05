Την πρόθεσή του να προχωρήσει η κυβέρνηση σε περαιτέρω μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ERTnews.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτοντας –όπως είπε– μια ξεκάθαρη πρόσκληση σε διάλογο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προσέλθει με «ανοιχτά χαρτιά», επιδιώκοντας λύσεις, ενώ χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την άρνηση συμμετοχής στη συζήτηση.

«Η κυβέρνηση με ανοιχτά χαρτιά – Κάποιοι παίζουν προσχηματικά»

«Πρώτος εγώ έχω αναγνωρίσει ότι τα αιτήματα και τα προβλήματα είναι αληθινά, αλλά όταν η Κυβέρνηση αναλύει και απαντάει, όχι σε όλα αλλά σε βασικά αιτήματα και η άλλη πλευρά δεν το θεωρεί λόγο για να καθίσει στο τραπέζι συζήτησης νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει», τόνισε.

Η Κυβέρνηση έδειξε υπομονή και σεβασμό προτείνοντας διάλογο. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια ανοχής ενώ ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες με αδιανόητα μεγάλο χρόνο για να δουν γονείς και συγγενείς.

«Έχουν ξεπεραστεί τα όρια και όποιος παρατείνει την άγονη και αντιπαραγωγική θέση φέρει ευθύνη που τον βαρύνει. Δεν θα παραμείνουμε απαθείς θεατές», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Μπορώ να σας διαβάσω τα αιτήματα ένα προς ένα»

Κρίμα που η στείρα αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα αδικεί τη θέση των αγροτών, επισημαίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν λέω ότι έχουν απαντηθεί όλα, προφανώς υπάρχουν επιμέρους ζητήματα και είναι κατανοητό ότι κάθε μπλόκο έχει εντελώς διαφορετικής φύσεως αιτήματα εστιασμένα στις τοπικές κοινωνίες.

Προέρχομαι από αγροτικό νομό, ξέρω τα προβλήματα αλλά αποδέχομαι την πραγματικότητα. Είμαι αναγκασμένος να φέρω τα έγγραφα με τα αιτήματα και την ανάλυση που απαντά στο κάθε ένα ξεχωριστά».

Το αγροτικό ρεύμα – «Υπάρχει άλλη χώρα που επιδοτεί τόσο;»

Για το αίτημα σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Τσιάρας έθεσε το ερώτημα: Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιδοτεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και να έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή;

Επιπλέον, όπως είπε, παρατείνεται το πρόγραμμα, ξανανοίγει η ρύθμιση για ένταξη στο πρόγραμμα Γαία και η τιμή της κιλοβατώρας θα είναι χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά.

Το πετρέλαιο – «Η επιστροφή του ΕΦΚ γίνεται πλέον στην αντλία»

Το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία ικανοποιείται, τόνισε ο κ. Τσιάρας, εξηγώντας:

«Υπάρχει θεσπισμένη επιστροφή του Ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα με νόμο. Ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα καταβάλλεται από τον αγρότη και μετά θα επιστρέφεται μέσα από τη διαδικασία στην αντλία. Την ίδια τη στιγμή που θα παίρνει τα λίτρα που δικαιούται ο αγρότης την αντλία, θα αφαιρείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άρα θα πληρώνει λιγότερο κατευθείαν».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι θα γίνει συνολικός επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ώστε να διορθωθούν αδικίες που υπάρχουν από το 2015.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ – «Η απώλεια εισοδήματος δεν μπορεί να καλυφθεί»

Σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος για επιστροφή του 100% της ασφαλιστικής αξίας των προϊόντων από τον ΕΛΓΑ, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε:

Η εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα που καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα αντίκειται στις βασικές αρχές της ΚΑΠ. Υπενθύμισε όμως ότι πέρυσι η κυβέρνηση έδωσε 170 εκατ. ευρώ μέσω του Μέτρου 23 για προϊόντα με μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών.

Βαμβάκι, σιτάρι, ρύζι – «Υπάρχουν διαθέσιμα 160–180 εκατ. ευρώ»

Ο υπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν 160–180 εκατ. ευρώ «αδιάθετα» μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τη διάθεσή τους σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Για το βαμβάκι: «Έχουν διατεθεί 45 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον αυτή τη χρονιά για όλη τη Θεσσαλία και για τον Έβρο».

Επιπλέον, οργανώνεται η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, με ενίσχυση 31,7 ευρώ ανά στρέμμα.

Αρδευτικά έργα – «600 εκατ. ευρώ για μεγάλα έργα νερού»

Το αίτημα των αγροτών απαντάται, είπε, από το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η πρόσκληση για μεγάλα αρδευτικά έργα, με πόρους άνω των 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση οργανώνει για πρώτη φορά ολιστικό σχέδιο διαχείρισης νερού.

«Τα αιτήματα είναι 14, αλλά μέσα σε κάθε ένα υπάρχουν άλλα τρία και τέσσερα»

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε απογοητευμένος από την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει απαντήσει σε 27 επιμέρους αιτήματα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει συγκεκριμένη θέση στη συζήτηση της 7ης Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επηρεαστούν οι τιμές των ελληνικών προϊόντων.