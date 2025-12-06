Τσιάρας για αγρότες: «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε»

Ανοικτός στον διάλογο με τους αγρότες εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ δεν έχουν απορρίψει κανένα αίτημα για συνάντηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε».

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η συζήτηση αποτελεί τον μόνο δρόμο για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων, ενώ επισήμανε πως αιτήματα όπως οι «εγγυημένες τιμές» δεν υφίστανται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούν να υιοθετηθούν.

Απαντώντας στην κριτική ότι το υπουργείο δεν έπραξε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, ανέφερε ότι φέτος θα διατεθούν περισσότερα χρήματα από ποτέ στον αγροτικό κόσμο, τόσο μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και μέσω κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα θα καταβληθεί το Μέτρο 23.

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές υπενθύμισε ότι υπήρξαν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες καθιστούσαν σαφές ότι χωρίς αυστηρούς ελέγχους πριν από κάθε καταβολή υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα.