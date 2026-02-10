Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Στόχος να εκριζωθεί η νόσος, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας»

Κατά την έξοδό του από τη σύσκεψη, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα.
Υπογράμμισε ακόμα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης.
Όπως σημείωσε, «στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας».
Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.
