Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η υπόθεση αφορά 190-429 ευρώ, δεν υπήρξε ρουσφέτι, θα έκανα 100 φορές το ίδιο»

Αναλυτικές εξηγήσεις αναφορικά με τα όσα του καταλογίζονται σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος επέμεινε πως η υπόθεσή του δεν έχει τίποτα το παράνομο και ξεκαθάρισε πως θα είναι ξανά υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας εξήγησε πως οι διάλογοι που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι μεταξύ συνεργάτη του με έναν αγρότη από την Καρδίτσα, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να είχαν στις επιδοτήσεις του οι καταστροφές από την κακοκαιρία Ιανός.

«Μετά τον Ιανό ένας αγρότης, ένας γεωργός, πηγαίνει στο γραφείο μου, συναντάει έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα. Το πρασίνισμα είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο που δίνεται ως ενίσχυση στους παραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο δίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις: Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται ενός αρδευτικού δικτύου, Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται μίας δενδροστοιχίας ή θάμνων» είπε.

Λόγω των καταστροφών, «δεν φαινόταν η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού» και ο συνεργάτης του, όπως είπε, κάλεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με «μεγάλη ευγένεια αλλά και χωρίς πίεση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναζήτησε αν υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα του αγρότη».

Το τηλεφώνημα αυτό, τόνισε, έγινε εν αγνοία του.

«Επειδή δεν βρέθηκε λύση, ο αγρότης έβγαλε μόνος τις επιχωματώσεις και να γίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είδε ότι όλα είναι εντάξει. (...) Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο» τόνισε.

Τα χρήματα

Ερωτώμενος για το οικονομικό όφελος του αγρότη, σημείωσε πως τα «χρήματα που θα έπαιρνε για 12 αγροτεμάχια ήταν περίπου 2.970 ευρώ. Αν έπαιρνε ποινή για ένα αγροτεμάχιο θα ήταν 190 ευρώ, αν ήταν το σύνολο των τριών θα ήταν 429,14 ευρώ».

Όσον αφορά στο ποσό των 22.900 ευρώ που τού επιρρίπτεται, ανέφερε πως «αυτά είναι τα συνολικά χρήματα που πήρε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες του τις καλλιέργειες, για όλες του τις εκτάσεις, το λεγόμενο πρασίνισμα δεν συνδέεται με καμία άλλη επιδότηση».

Επέμεινε πως δεν πρόκειται για ρουσφέτι, ούτε πολιτική συναλλαγή και τόνισε πως είναι καθήκον του να «υπερασπιστεί τον αδύναμο πολίτη».

Παρότι σημείωσε πως σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική επιταγή, πρέπει να γίνει άρση ασυλιών, επεσήμανε πως «υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης διερεύνησης».

Ο κ. Τσιάρας, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ανέφερε πως «Παρά το ότι δεν γνώριζα αυτό που έκανε ο συνεργάτης μου, ακόμα και αν το γνώριζα, θα του έλεγα να το κάνει 100 φορές».

Καταλήγοντας, τόνισε πως θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. «Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα, ούτε ανησυχώ για κάποια παρανομία».