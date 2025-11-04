Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στα δικαστικά όργανα - Ήξεραν όλες οι κυβερνήσεις για τα προβλήματα»

Στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μεταξύ άλλων τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «από την πρώτη στιγμή έθεσα εαυτόν και το υπουργείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να υπάρξει διαλεύκανση σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όποια καταγγελία υπήρξε για παραβατική συμπεριφορά για οποιονδήποτε είτε για τον Οργανισμό είτε για άλλο εποπτευόμενο φορέα κατά τη θητεία μου διαβιβάστηκαν στα αρμόδια δικαστικά όργανα και στην οικονομική αστυνομία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενημέρωνε σε τακτούς χρόνους τον πρωθυπουργό για ζητήματα που προέκυπταν και τόνισε ότι οι επιλογές του «για την στελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν είχαν να κάνουν με πολιτικό ρουσφέτι αλλά με τις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας απέρριψε ότι η χώρα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ”γαλάζιο” σκάνδαλο, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, τονίζοντας ότι οι παθογένειες του Οργανισμού ήταν διαχρονικές.

«Από το 2010 υπάρχει σωρεία επιστολών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρεμβάσεις διορθώσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα τα οποία έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γνωστά σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Και από τη στιγμή που δεν αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα τα οποία έθετε μονίμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώς παραμείνανε και τα ”παράθυρα”, ούτως ώστε κάποιοι να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, ή να αυξάνονται αυτοί που έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις.

Άρα όταν έλεγα ότι όποιος κάνει ότι δεν γνώριζε για το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν υπήρχαν επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επίσημες συστάσεις, μόνιμες δημοσιονομικές διορθώσεις δεν έλεγα παρά μόνο την αλήθεια.

Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ζητήματα τα οποία προέκυψαν τα τελευταία επτά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Κληθείς να σχολιάσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας που μιλά για οργανωμένο έγκλημα, ο κ. Τσιάρας επισήμανε:

«Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα αποδειχθεί και θα αναδειχθεί μέσα από τη δικαστική έρευνα - και το λέω ξεκάθαρα και αφορά και μένα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να εισφέρουμε με κάθε δυνατόν τρόπο για να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά το 2019 και το 2023-2024. Συνεστήθη τον Ιούνιο του 2020, δεν υπήρχε νωρίτερα και κάποιες υποθέσεις από αυτές που φτάσανε στο ακροατήριο το τελευταίο χρονικό διάστημα, φτάσανε γιατί από το 2019 δόθηκαν στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ελληνική Δικαιοσύνη. Άρα υπήρχε μια προσπάθεια από το 2019 και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την ίδια την πραγματικότητα».

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, σχετικά με τις παράνομες πληρωμές που έγιναν, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά που δεν δώσαμε από το εθνικό απόθεμα, ακριβώς γιατί είδα να αυξάνεται υπερβολικά ο αριθμός των ζώων και εκεί ήταν το καμπανάκι».

«Αυτό που θα μπορούσε να πιστώσετε σε μένα είναι ότι όταν είδα πληρωμή οικολογικών σχημάτων, ζήτησα περαιτέρω ελέγχους. Βλέποντας τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, ζήτησα και έγινε αποκεντρωμένος έλεγχος για τα οικολογικά σχήματα, με την καταγραφή όλης αυτής της προβληματικής πραγματικότητας, με 31.000 ΑΦΜ, με 49.000 πλαστά πιστοποιητικά.

Ανέστειλα προσωπικά την πληρωμή των βιολογικών όταν είδα ότι όλα αυτά τα ζητήματα στην πραγματικότητα ήταν εκτός λογικής. Δηλαδή, ζητούνταν εκτάσεις βοσκοτόπων για τη βιολογική κτηνοτροφία που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα ή ο αριθμός των κυψελών για τη βιολογική μελισσοκομία κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των κυψελών της επικράτειας. Και βεβαίως προχωρήσαμε τα βήματα της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», επισήμανε.

Απαντώντας στην ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου, αν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθούν να τα πληρώσουν τελικά οι αγρότες, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «το θέμα των δημοσιονομικών διορθώσεων μας προβληματίζει πάρα πολύ».

«Και το λέω αυτό γιατί όταν δεν καταφέραμε να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όπως η ολοκλήρωση των βασικών εργαλείων που είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κτηματολόγιο- δασικοί χάρτες, καταλαβαίνετε ότι μόνιμα θα βρισκόμαστε ενώπιον όλων αυτών των ζητημάτων.

Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε κάθε προσπάθεια στις συζητήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να της δείξουμε ότι μεταρρυθμίζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ -κάτι το οποίο είναι τελείως πραγματικό- δημιουργώντας εντελώς διαφορετικές συνθήκες στη λειτουργία του προκειμένου όλες αυτές οι δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες πιθανόν θα επιβληθούν από δω και πέρα, να μπουν σε μία λογική αναθεώρησης», προσέθεσε ο κ. Τσιάρας.

Σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη «γιατί κράτησε στο συρτάρι του και δεν υπέγραψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την απόσπαση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου», ο κ. Τσιάρας είπε:

«Το συγκεκριμένο υπηρεσιακό έγγραφο είχε 4 υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων με τη σημείωση επιφύλαξη. Εγώ εκείνη τη στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με το γεγονός ότι έπρεπε να προωθηθεί ένα έγγραφο, που στην πραγματικότητα δεν προσδιόριζε τα τυπικά προσόντα.

Στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα, επανήλθε το θέμα όταν επανακατατέθηκε το αίτημα, δια επιστολής, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν σας το κρύβω ότι μετά την απάντηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποσύρθηκε από το αίτημα».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε:

«Την κυρία Τυχεροπούλου την ζήτησα εγώ ο ίδιος και την είδα μόνος μου γιατί ήθελα να μου μεταφέρει τη δική της θέση. Της εξήγησα ότι έχει ένα τυπικό νομικό πρόβλημα νομιμότητας η απόσπαση της και δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω. Εγώ διαβίβασα στον κ. Σαλάτα το φάκελο, υπήρξε μία απάντηση του για σειρά θέματα που ελεγχόταν για την απόσπασή της ενώ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακάλεσε την απόφασή της για την απόσπαση. Εγώ επιχείρησα να τηρήσω τη νομιμότητα».

«Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ;» ρωτήθηκε από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεμπέκ.

«Πιστεύω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία εξόχως προβληματική υπόθεση και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής είναι να αναδείξει θέματα που αφορούν στην αλήθεια».

«Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλά για εγκληματική οργάνωση», επέμεινε ο κ. Ζεμπέκ.

«Εγώ έχω μια αρχή, προσωπικά, η οποία υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η ίδια η δικαστική διερεύνηση είναι αυτή που μας οδηγεί σε οτιδήποτε πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθεί κανείς. Αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Ποια είναι;

Σε έναν πρώτο έλεγχο που έκανε η οικονομική αστυνομία βρήκε πάνω από 1.000 ΑΦΜ να έχουν πάρει 22,5 εκατ. ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχουν συλλήψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποδεικτικά στοιχεία για θέματα εμπλοκής ανθρώπων που ενδεχομένως δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι αυτή η έρευνα συνεχίζεται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα με την εμπλοκή και το έργο πολλών διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, αυτό δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει.

Νομίζω ότι από μόνη της αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων αποδεικνύει και την σταθερή βούληση της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει το τοπίο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μια πλευρά, κυρίως όμως να μην υπάρξει καμία παρεμπόδιση σε αυτή την έρευνα, που από μόνη της θα μας δείξει τον δρόμο».

Σε άλλη ερώτηση γιατί δεν αντικατέστησε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρονται στη δικογραφία ο κ. Τσιάρας ανέφερε:

«Όλη αυτή η διαδικασία είναι υπό δικαστική διερεύνηση και προφανώς κανένας, με βάσει τα στοιχεία μπορεί να διατίθενται σε μένα ή να διαβάζουμε μέσα από αυτά τα οποία ανακοινώνονται, δεν θα μπορούσε να με βάλει στη θέση τού να κρίνω ποιος υπάλληλος μπορεί να φταίει ή όχι.

Μπορεί κανείς πριν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη στην ίδια τη Δικαιοσύνη να προκαταβάλει οποιαδήποτε θέση; Αυτό θα ήταν μια υπέρβαση που δεν υπάρχει σε καμία άλλη Δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έκανε λόγο για «παθογένειες του συστήματος», εντοπίζοντας ως βασικό πρόβλημα ότι «δεν υπήρχαν εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι που θα έδειχναν ότι κάποιοι έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις» και έδωσε έμφαση στην προσπάθεια ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού του ΟΠΕΚΠΕΠΕ.

«Ο Οργανισμός έχει εξοπλιστεί με 100 επιπλέον άτομα, μιλάμε για πολύ εντατικούς ελέγχους που γίνονται, θα χρησιμοποιηθούν ελεγκτές και από άλλους φορείς και υπάρχουν πλέον πολλές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες δεν αφορούν απλά και μόνο στην όποια καταγραφή των ελέγχων αλλά και στα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.