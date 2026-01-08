Τσιάρας: «Ικανοποιούμε 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών - Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τη χώρα»

Ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση «δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες», εμφανίστηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», όσο οι αγρότες πραγματοποιούν 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων.

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε αρχικά ο Υπουργός, ωστόσο υποστηρίζοντας ότι: «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας παραδέχτηκε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Σύμφωνα με όσα είπε o υπουργός, η κυβέρνηση: «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως πολλές φορές έχει απευθύνει προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

«Κρίσιμο σταυροδρόμι» χαρακτήρισε την τωρινή κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση. «Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».