Τσιάρας: «Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς»

Στα μπλόκα και στην απόφαση που έλαβαν οι αγρότες για συνέχιση των κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη Βουλή.

«Ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος, γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς.

Και από το βήμα του κοινοβουλίου, καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν την στάση τους και να αξιοποιήσουν μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα αιτήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο», είπε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανασκόπηση της εβδομάδας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα.

Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».