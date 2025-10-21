Τσίπρας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής»

Ανάρτηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την ψήφισή που αναμένεται να η γίνει σήμερα (21/10) στη Βουλή. Χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Μπροστά στη Βουλή, στο μέτωπο της Πλατείας Συντάγματος, το Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας.

Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη.

Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται.

Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες.

Είναι όμως και μια κραυγή, που με τη δύναμη των αισθημάτων του λαού μας και τη συγκίνηση της θυσίας, διατρέχει το χρόνο μέχρι σήμερα.

Εκεί, έδωσε όνομα ο λαός της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, με την επανάστασή του, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843.

Εκεί, στις 25 Μαρτίου του 1943, χιλιάδες Έλληνες, που διαδήλωναν την αντίστασή τους στη ναζιστική κατοχή, χτυπήθηκαν βάναυσα και «στο ψαχνό» από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.

Εκεί, παίρνουν το πιο βαθύ τους νόημα όλοι οι αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Εκεί είναι το μεγάλο θέατρο του έθνους, με πρωταγωνιστή το λαό.

Κανείς, δεν μπορεί να αποστειρώσει τον Άγνωστο Στρατιώτη και το Σύνταγμα.

Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία.

Και κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών.

Κανείς.

Με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη.

Που με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος.

Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος - ο ελληνικός λαός».