Τσίπρας για Μητσοτάκη: «Το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές»

Αιχμηρή απάντηση στα σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το «δίπλωμα οδήγησης» έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 7ο OT Forum, μιλώντας για αλαζονική στάση και υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές μάχες κρίνονται διαρκώς από τους πολίτες.

Ερωτώμενος για τη χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά ότι «ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές».

«Εγώ κυβέρνησα τη χώρα και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι στις δημοκρατίες οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Οι εκλογικές μάχες δεν κερδίζονται όλες. Κάποιες τις κερδίζεις και κάποιες τις χάνεις. Το ζήτημα είναι να μαθαίνεις από τις ήττες», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι δεν θα μια εύκολη νίκη για την Νέα Δημοκρατία.

«Είναι προφανές σήμερα πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον κ. Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη θητεία και ας μη μας κάνει τη χάρη για τέταρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προβλέποντας ότι θα δούμε «μια αμφίρροπη αναμέτρηση».

«Μέσα σε λίγες ώρες οι πολίτες μάς κατέταξαν στην αξιωματική αντιπολίτευση», είπε μιλώντας για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.

Κατηγόρησε, τέλος, τον κ. Μητσοτάκη ότι τον αντιμετωπίζει με αλαζονεία, προειδοποιώντας πως η υποτίμηση των πολιτικών αντιπάλων αποτελεί σοβαρό πολιτικό σφάλμα.