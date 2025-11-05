Τσίπρας για νίκη Μαμντάνι: «Μας δείχνει όλους ότι υπάρχει εναλλακτική»

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη ξεπερνά τη σημασία μιας απλής αυτοδιοικητικής νίκης. Αποτελεί νίκη ενάντια στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και στα ακριβοπληρωμένα μέσα που προπαγανδίζουν τα συμφέροντά τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι δείχνει σε όλο τον κόσμο πως υπάρχει εναλλακτική και ότι η αλλαγή βρίσκεται στα χέρια μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέχεια προσθέτει ότι «ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, η τρομακτική κοινωνική αδικία και η περιφρόνηση της δημοκρατίας δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή και η δικαιοσύνη βρίσκονται στους πολίτες που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί θεωρούν ανέφικτο. Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».