Τσίπρας για υπόθεση υποκλοπών: «Υπάρχουν στοιχεία, στόματα που έχουν αρχίσει να μιλάνε - Δεν θα γλιτώσουν»

Συνεχίζει την παρουσίαση της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας και σειρά είχε εχθές (18/03) η πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε μεταξύ άλλων να αναφερθεί στην υπόθεση των υποκλοπών.
Από το βήμα του, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολη, δήλωσε αναφορικά με το Predator: «Η υπόθεση των υποκλοπών έχει αρχίσει να ξετυλίγεται ανεξέλεγκτα για την κυβέρνηση, όσο κι αν προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και να την κουκουλώσουν.
Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν επιστολές και είναι πολλά τα στόματα που ήδη έχουν αρχίσει να μιλάνε.
Και δε θα γλιτώσουν, ας το κρατήσουν αυτό, χωρίς να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτού του εγκλήματος, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται , όσος χρόνος κι αν περάσει», ανέφερε μεταξύ άλλων.
