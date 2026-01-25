Μπορούν δύο κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη και κινούνται στη σφαίρα του υποθετικού, να ανατρέψουν την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό; Παρότι οι εκλογές απέχουν τουλάχιστον έναν χρόνο, θεωρητικά βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο με τα κόμματα να μετράνε δυνάμεις μέσα από τις δημοσκοπήσεις.

Το νέο «ερώτημα», ωστόσο, που βάζουν πλέον οι δημοσκόποι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να κατέλθουν στις εκλογές με δικό τους κόμμα, τόσο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού. ξεκάθαρα, αποτελούν τα δύο πιο «hot» ονόματα της περιόδου και βάσει των δημοσκοπήσεων οι μόνοι που μπορούν βάλουν προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία που συνεχίζει να προηγείται σε κάθε μέτρηση!

Αυτό το έλλειμα αντιπολίτευσης που υπάρχει, με το ΠΑΣΟΚ να χάνει μoνίμως έδαφος, τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει επιστρέψει στα ποσοστά Συνασπισμού και τα υπόλοιπα κόμματα (όσο και αν δυναμώνουν) να μην θεωρούνται πραγματική απειλή, Τσίπρας και Καρυστιανού, αποτελούν το μεγάλο ερωτηματικό.

Τσίπρας - Καρυστιανού: Μετρούν δυνάμεις

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου δεκαημέρου, είναι ξεκάθαρο πως τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού, παρότι έχουν επιλέξει διαφορετική στρατηγική, παραμένουν δημοφιλείς και μοιάζουν οι μόνοι που μπορούν να κερδίσουν από τη δεδομένη κυβερνητική φθορά.

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, 66% δηλώνουν ότι θα το στήριζαν σε κάποιο βαθμό ένα πιθανό κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. πρόκειται ουσιαστικά για (πρώην) ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν καταφέρνει να τους κερδίσει το ΠΑΣΟΚ όπως θα ήλπιζε, ενώ δεν δείχνουν να προσελκύονται από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα του κεντροαριστερού τόξου (Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25, Πλεύση κοκ).

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος κ. Τσίπρα | Glomex

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όμως είναι δεδομένο, πως με τα υπάρχοντα δεδομένα νιώθει στριμωγμένος από τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού. τα στοιχεία δείχνουν πως η δημοτικότητα της είναι μεγαλύτερη από αυτή των δύο πρώην Πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα αλλά και Αντώνη Σαμαρά.

Βέβαια, όπως έχει σημειώσει και η στήλη Μαξιμιλιανός «για τον Αντώνη Σαμαρά ακούγεται κι ένα σενάριο που τον θέλει να συνεργάζεται με την κυρία Καρυστιανού - πχ ως πρώτος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Εγώ το αναφέρω χωρίς να το πολυπιστεύω - αν και στην πολιτική ποτέ μην λες ποτέ. Άλλωστε τον Σαμαρά τον νοιάζει μόνο να καταφέρει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Οπότε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Μαρία Καρυστιανού, ουσιαστικά μιλάμε για ένα «φαινόμενο» που δεν έχει σχέση με την παραδοσιακή πολιτική και ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δημοσκόποι, λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ωστόσο η ίδια, πολιτικά, δείχνει να κινείται σε διαφορετικό χώρο, εκεί που θα βρει μπροστά της κόμματα, κοινοβουλευτικά ή μη, που δείχνουν να έχουν παρόμοιες θέσεις.

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος Καρυστιανού | Glomex

Το γενικό συμπέρασμα είναι πως ενισχύεται όλο και περισσότερο η απογοήτευση προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος, με τα «νέα» πρόσωπα να κρίνονται απαραίτητα. Με έναν και πλέον χρόνο, όμως μέχρι τις κάλπες -αν δεν αλλάξει κάτι- σημασία έχει και ποιος θα αντέξει να «πάει» μέχρι τότε.

Η συνολική εικόνα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων εβδομάδων | dimoskopiseis.gr