Το νέο ταμείο για την Αττική, η (νέα) Αριστερά κατά της Καρυστιανού και το σενάριο με Σαμαρά στο Επικρατείας

Με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε χθες στην Αθήνα και δεν πήγε στο Νταβός, έκανε το πρωί μια σειρά συσκέψεων και όχι μόνο αυτή για την ευλογιά που ανακοινώθηκε. Μάλιστα, άνθρωπός μου που ήταν στην πλαϊνή πόρτα είδε τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να μπαίνει, με προφανές θέμα συζήτησης τις πλημμύρες, το κόστος αποκατάστασης και τα αντιπλημμυρικά έργα που τρέχει η Περιφέρεια. Επίσης από το Μαξίμου πέρασαν και συναρμόδιοι υπουργοί, όπως ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Θάνος Πετραλιάς που έχει και το ταμείο.

Νέο ταμείο για την Αττική

Δεν ξέρω αν η συγκυρία της ανακοίνωσης έχει σχέση με τη χθεσινή κακοκαιρία που προφανώς θα απαιτήσει και ένα σημαντικό κόστος αποκατάστασης, αλλά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε χθες ένα μεγάλο ταμείο με προίκα σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ για την Αττική. Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 578 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης. Την πρόταση κατανομής πόρων έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής και τα περισσότερα χρήματα πάνε για πράσινη ανάπτυξη, ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, αλλά και για την πολιτική προστασία.

Τιμή στον Σημαιοφόρο

Σήμερα θα γίνει κοντά στο Άστρος Κυνουρίας η κηδεία του άτυχου Σημαιοφόρου του Λιμενικού που παρασύρθηκε από το κύμα και έπεσε στη θάλασσα, στη μαρίνα της περιοχής. Πρέπει να πω ότι το συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στο Λιμενικό, ενώ σε μια κίνηση ανθρωπιάς ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο αρχηγός του Σώματος Τρύφων Κοντιζάς θα μεταβούν σήμερα στην κηδεία του, καθώς έπεσε στο καθήκον.

Ο Παύλος και η βελόνα

Θα θυμάστε την περίφημη δήλωση Γερουλάνου ότι πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο να κουνήσουμε τη βελόνα, η οποία προκάλεσε αρκετές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γερουλάνος έθετε ως ορόσημο το τέλος του περασμένου έτους και προφανώς η βελόνα δεν κουνήθηκε ιδιαίτερα, ενώ όλοι συζητάνε γι' αυτήν. Χθες πάντως στον ΣΚΑΪ ο Γερουλάνος άλλαξε κάπως το τροπάριο, μετατοπίζονται το deadline της βελόνας για το Πάσχα. Υπομονή λοιπόν.

Χαρίτσης κατά Καρυστιανού

Βολές κατά της Μαρίας Καρυστιανού και του «εγχώριου Τραμπισμού» εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα του συνεδρίου του κόμματος - και δεν είναι ο μόνος από την Αριστερά που έχει πάρει μονότερμα την Πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Παράλληλα έδειξε τον δρόμο των συνεργασιών προς όλους - ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα ακόμη και το ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του έρχεται σε αντίθεση με όσα πρεσβεύει η ομάδα Σακελλαρίδη και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Τις επόμενες δυο ημέρες η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει πάντως στο κόμμα της Νέας Αριστεράς - η πρόταση ενός εκ των δυο μπλοκ θα περάσει. Για την ιστορία να πως πως είδα αρκετά χαμόγελα μεταξύ Παναγιώτη Δουδωνή (που εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ) με την Έφη Αχτσιόγλου και άλλους από το κόμμα.

Πιο ψηλά από τον Τσίπρα η Καρυστιανού

Η χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega επιβεβαίωσε δυο πράγματα: πρώτον, ότι η ΝΔ διατηρεί ένα προβάδισμα 16 μονάδων που όχι μόνο δεν ανατρέπεται, αλλά αποδεικνύει πως δεν υπάρχει σενάριο χωρίς τη ΝΔ στην κυβέρνηση μετεκλογικά. Το δεύτερο, ότι η δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού είναι μεγαλύτερη από αυτή των πρώην Πρωθυπουργών, Τσίπρα και Σαμαρά. Αυτό αποτυπώνει και τη μεγάλη δυσκολία που έχουν οι δυο πρώην. Για τον Αντώνη Σαμαρά ακούγεται κι ένα σενάριο που τον θέλει να συνεργάζεται με την κυρία Καρυστιανού - πχ ως πρώτος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Εγώ το αναφέρω χωρίς να το πολυπιστεύω - αν και στην πολιτική ποτέ μην λες ποτέ. Άλλωστε τον Σαμαρά τον νοιάζει μόνο να καταφέρει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Οπότε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.