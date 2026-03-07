Τσίπρας από Κοζάνη: «Γελωτοποιός του βασιλιά ο Μητσοτάκης - Από επικριτής του Τραμπ, έγινε υποτελής του»

Στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης-Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού βρέθηκε ο σήμερα (7/3) ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Στον πρόλογό του, δεν δίστασε να αναφερθεί στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας: «Φίλες και φίλοι, Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στην Κοζάνη, καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, που υπήρξε για πολλές δεκαετίες η ενεργειακή καρδιά της πατρίδας μας.

Της περιοχής που έθεσε τον ορυκτό της πλούτο, αλλά και το περιβάλλον της, τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων της, στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης και της προκοπής της πατρίδας μας.

Και σήμερα, μετά την βίαιη και δίχως σχέδιο απολιγνιτοποίηση φυτοζωεί εγκαταλελειμμένη, με μια ανεργία στα ύψη, με νέους που φεύγουν, με περιβαλλοντικές πληγές που δεν έχουν κλείσει.

Σχεδίαζα λοιπόν σήμερα να αφιερώσω την ομιλία μου στην ανάγκη να προτείνουμε μια δίκαιη διέξοδο για τον τόπο σας. Τη Δυτική Μακεδονία, που δε ζητά ελεημοσύνη, ούτε μια θέση στις λίστες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και το μέλλον.

Θα ξεκινήσω όμως την παρέμβασή μου -και όλοι καταλαβαίνετε γιατί- από τη δυστοπία του πολέμου που βιώνουμε.

Από τις 165 μαθήτριες που σκοτώθηκαν στο Ιράν, το θανάσιμο πινγκ πονγκ των πυραύλων και των drones, τις πολεμικές ιαχές και τις εικόνες φρίκης που πλημμυρίζουν τους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Όχι δυστυχώς σε κάποια ταινία τρόμου, αλλά σε απευθείας μετάδοση της τρομακτικής πραγματικότητας.

Η αγριότητα του πολέμου για πρώτη φορά με τόσο βαριές συνέπειες, αγγίζει όχι μόνο τη γειτονιά μας, αλλά κι εμάς. Την Ελλάδα και τη Κύπρο. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι απλά μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Με τρομακτικούς κινδύνους που δεν αφορούν κάποιους άλλους, μακριά από μας. Αφορούν όλους μας.

Γιατί κάθε βόμβα που πέφτει, κάθε drone που διασχίζει τον ουρανό, κάθε πύραυλος που μετατρέπει τη νύχτα σε μέρα απειλεί τις ζωές όλων μας. Το δικαίωμά μας στην ασφάλεια. Το δικαίωμά μας στην ευημερία. Το δικαίωμά μας στην ειρήνη.

Και ανοίγει διάπλατα ένα νέο – τρομακτικό – κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας που βλέπουμε για μια ακόμη φορά να ξετυλίγεται από τη Μέση Ανατολή.

Με αυτουργούς κυρίως το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ξέρουμε ότι όλο αυτό δεν άρχισε με τον Πρόεδρο Τραμπ, απλά τώρα γίνεται χωρίς προσχήματα. Το είδαμε στο Ιράκ. Συνεχίστηκε με το Αφγανιστάν. Μετά με τη Λιβύη. Και με τη Συρία. Και το είδαμε καθηλωμένοι από θλίψη και οργή να κορυφώνεται στη Γάζα.



Είδαμε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάζουν – και ορθώς – την αιματηρή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,

Να καταδικάζουν, ορθώς, τη Χαμάς, για τη σφαγή αθώων ανθρώπων. Αλλά να μην τολμούν – πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός - να πουν μια λέξη για τη γενοκτονία στη Γάζα.



Τους είδαμε επίσης να επιβάλλουν κυρώσεις – και ορθώς - στη Ρωσία, για την εισβολή , την καταστροφή και τους 15,000 νεκρούς αμάχους στην Ουκρανία.

Αλλά να μην τολμούν να επιβάλουν απαγόρευση ούτε σε έναν ισραηλινό αξιωματούχο για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους στην Παλαιστίνη .



Τους είδαμε να στέλνουν όπλα στους Ουκρανούς για να αμυνθούν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, αλλά να βγάζουν ανούσιες δηλώσεις υποστήριξης για τα παιδιά που έπεφταν νεκρά από σφαίρες ή ασιτία στη Γάζα.



Είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες – και ορθά – να ανοίγουν την αγκαλιά τους στους 6 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.

Αλλά τους είδαμε να κλείνουν τα σύνορα και να βγάζουν πύρινους λόγους για την «εισβολή» -έτσι την είπαν- 1,5 εκατομμυρίου Σύριων.

Σήμερα λοιπόν εμφανίζονται οι ηγέτες της ακροδεξιάς και κάνουν αυτό που έκαναν οι φασίστες προκάτοχοί τους στον μεσοπόλεμο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη λέγοντας: «Γελωτοποιός του βασιλιά ο Μητσοτάκης, από επικριτής του Τραμπ, έγινε υποτελής του», ενώ συμπλήρωσε: «Κόκκινη γραμμή να μη χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν την χώρα σε άμεσο κίνδυνο».

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ομιλία εδώ:




