Τσίπρας: «Να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία - Ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης»

Κατά την έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Δεν είμαι αμετανόητος, είμαι υπερήφανος για την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας. Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας. Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη».

Το ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης με 4 πυλώνες

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης» και επεκτάθηκε μιλώντας για ένα σχέδιο ρήξεων με τα μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του κράτους.

Με τέσσερις πυλώνες:

την Ανάπτυξη,

την Αναδιανομή

την Ασφάλεια

την Ανθεκτικότητα

«Ο μεγάλος πλούτος πρέπει να στηρίξει την οικοδόμηση του αύριο της πατρίδας μας»

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της πατρίδας από εκείνους που συγκεντρώνουν τον πλούτο, αντιστρέφοντας τη σημερινή εικόνα.

«Για να γίνουν πειστικές κι εφαρμόσιμες οι δίκαιες πολιτικές ανάπτυξης υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: Να μοιραστούμε δίκαια τα βάρη που απαιτούνται για την αναγέννηση της πατρίδας. Και δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ένα πράγμα: Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερο.

Σήμερα συμβαίνει το ανάποδο: Στηρίζουν τη κερδοφορία και τα πλούτη τους οι μη προνομιούχοι. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί.

Με μια Πατριωτική εισφορά για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, τόσο ατομικά, όσο και εταιρικά που θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό για τη Στήριξη των Νέων Γενεών και κυρίως της νεανικής στέγης».

«Η Ελλάδα καλείται να είναι παράγοντας ειρήνης και όχι εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας»

«Η Ελλάδα οφείλει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας και την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή. Να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και τα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης.

Η Ελλάδα επιβάλλεται να αντισταθεί στην Ευρώπη της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος του κοινωνικού κράτους.

Της φαλκίδευσης της δημοκρατίας από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

Ανάγκη για μιας Νέας Μεταπολίτευσης

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως είναι πρωταρχικό ζητούμενο να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία και έθεσε την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης, που θα «αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς».

«Ζούμε μια από της χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και το πολιτικό σύστημα.

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία.

Δεν εμπιστεύεται -και όχι άδικα- τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη.

Έχει απαξιώσει τη Βουλή».

«Το πρωταρχικό ζητούμενο, λοιπόν είναι να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής.

Και να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα για μια πατρίδα που μπορεί να αλλάξει με εντιμότητα, σχέδιο και δικαιοσύνη.

Και αυτό το όραμα δεν μπορεί να αφορά μόνο μια παράταξη.

Αυτό το όραμα πρέπει να αφορά την Ελλάδα και να ακουμπά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

«Σήμερα θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης.

Όχι με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του Πολιτεύματος.

Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική.

Με την έννοια της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία».