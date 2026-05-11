Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρι: «Έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις, υπάρχει η δυναμική»

Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της κεντροαριστεράς, πραγματοποιείται απόψε στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι η εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής».

Η πρωτοβουλία πολιτών βόρειας Αθήνας διοργανώνει μια συζήτηση που αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς θεωρείται το προτελευταίο βήμα πριν από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κοινωνία επιζητεί αλλαγή, υπάρχει η δυναμική»

Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.

«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε ο κ. Σιακαντάρης και προσέθεσε:

«Δεν πάει άλλο, νομίζω με τη σημερινή κυβέρνηση και χρειάζονται δομικές αλλαγές και στο ελληνικό κράτος και στην παρουσία του και τη διεθνή του παρουσία, αλλά και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν αναμονής και ταυτόχρονα όμως και εγρήγορσης. Βλέπω να υπάρχει δυναμική. Ξέρετε, είμαι εκ φύσεως επιφυλακτικός άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν ενθουσιάζομαι εύκολα και δεν παραδίδομαι εύκολα στα συναισθήματα. Κι όμως βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έντονο συναίσθημα από κάτω από την κοινωνία, το οποίο επιζητεί λύσεις, επιζητεί απαντήσεις, επιζητεί αλλαγές. Είμαστε σε μια φάση που η κοινωνία επιζητεί αλλαγή».