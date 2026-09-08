Τσουκαλάς: «Οι πολίτες αφιερώνουν στον Μητσοτάκη το τραγούδι ''τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα''»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 98.9, άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, αλλά μίλησε και για την ανάγκη να επικεντρωθεί η συζήτηση στα προγράμματα και στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

«Σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα, για τα οποία ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να μιλήσει - ούτε καν από το βήμα της ΔΕΘ», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «ήρθε να αποτυπώσει λογιστικά μια πολιτική χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική, προσπαθεί να εξαπατήσει κοινωνικές ομάδες που του γύρισαν την πλάτη, με κάποια ημίμετρα να δώσει κάποια χρήματα». Τόνισε ότι «όμως, ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν αυτά τα επτά χρόνια και δεν χειραγωγείται με τέτοιες πρακτικές».

Σημείωσε, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα που έχει αφήσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους πόρους που είχε στη διάθεση της. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μία χώρα μετά τα μνημόνια και η ανάπτυξή της δεν πέρασε ποτέ το 3% ενώ την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία απογειώθηκαν. Μάλιστα, ο ίδιος το 2019 έλεγε ότι για μία δεκαετία θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 4%», είπε. Σχολίασε ότι αφού αρέσουν στον πρωθυπουργό οι αφιερώσεις τραγουδιών, «να του πούμε ότι ο ελληνικός λαός το μόνο τραγούδι που θα μπορούσε να του αφιερώσει είναι "τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα"». «Αυτό του ταιριάζει μιας και με την πολιτική του αντί για μία ευρωπαϊκή χώρα - όπως έταξε - έχει δημιουργήσει μία χώρα σκανδάλων και διαφθοράς», σημείωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως δεν λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της οικονομίας: «αλίμονο αν ήταν ίδια με την Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας». Τόνισε όμως ότι «δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα του 2026 να συγκρίνεται με την Ελλάδα του 2019 με τόσα δισ. ευρώ που έλαβε» και πως το ζήτημα δεν είναι να περνάς έναν πήχη άλλης περιόδου, αλλά να φτάνεις τουλάχιστον τον πήχη της δικής σου περιόδου με τις δυνατότητες που έχει η οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός εδώ και καιρό ακολουθεί το ψευδοαφήγημα περί ακυβερνησίας εάν δεν εκλεγεί ο ίδιος, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει». Πρόσθεσε ότι «επιχειρεί να αποκρύψει τα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων καθώς υπάρχει ένα 70% των πολιτών που λένε ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές αλλά όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και πως «αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές και γι' αυτό προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει είτε να δημιουργήσει δίπολα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα». «Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τη ζωή του και εκεί θα επιλέξει το μοναδικό κόμμα που εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα περί επίσκεψης και συνάντησης του επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «μία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί», ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την «ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των πολιτικών δυνάμεων από την κυβέρνηση», όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου. «Δεν έχω δει το εν λόγω δημοσίευμα. Θα ενημερωθώ και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να μείνει τίποτα αναπάντητο και προφανώς για την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δε νοείται να απαιτείται να λαμβάνουμε την άδεια της Τουρκίας», είπε.