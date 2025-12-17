Μενού

«Αν ξαναγεννιόμουν, πάλι από το Πολεμικό Ναυτικό θα ξεκινούσα»: Το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη

«Γιατί, το Πολεμικό Ναυτικό διδάσκει κάτι πολύτιμο: την απόλυτη αφοσίωση στην πατρίδα, υπεράνω του προσωπικού συμφέροντος» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο Διονύσης Χατζηδάκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Με μήνυμά του στα social media, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονύσης Χατζηδάκης θυμήθηκε τα χρόνια του ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

«Αν ξαναγεννιόμουν, πάλι από το Πολεμικό Ναυτικό θα ξεκινούσα. Γιατί, το Πολεμικό Ναυτικό διδάσκει κάτι πολύτιμο: την απόλυτη αφοσίωση στην πατρίδα, υπεράνω του προσωπικού συμφέροντος. Χρόνια πολλά στους Διονύσιους και στις Διονυσίες» έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηδάκης.

Στην στρατιωτική του σταδιοδρομία, ο άλλοτε Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και νυν βουλευτής του Νότιου Τομέα, υπήρξε κυβερνήτης πολεμικών πλοίων, Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδας καθώς και υπασπιστής δύο ΥΠΕΘΑ.


 

