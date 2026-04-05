«Ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας»: Άγριος «πόλεμος» γενεών ανάμεσα σε Βούλτεψη και Αναστασίου

Το πλατό της ΕΡΤ μετατράπηκε σε αρένα το πρωί της Κυριακής, με τις κυρίες Σοφία Βούλτεψη (ΝΔ) και Βάσια Αναστασίου (ΠΑΣΟΚ) να ανταλλάσσουν «πυρά» σε μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από την πολιτική και κατέληξε... στο ληξιαρχείο.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα όταν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το «ηλικιακό χαρτί», αφήνοντας αιχμές για το χάσμα γενεών.

Η αντίδραση της Βούλτεψη ήταν ακαριαία και σε υψηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας πως η ιστορική γνώση δεν απαιτεί... πιστοποιητικό γέννησης.

«Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», διεμήνυσε σε αυστηρό ύφος η κυρία Βούλτεψη.

Η Βάσια Αναστασίου, ωστόσο, δεν έκανε πίσω, απαντώντας με δόση ειρωνείας: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».

Η κορύφωση ήρθε όταν η Σοφία Βούλτεψη, φανερά ενοχλημένη από την επίκληση του νεαρού της ηλικίας ως πολιτικό επιχείρημα, εξαπέλυσε μια ατάκα που θα συζητηθεί:

«Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε στους εμφυλίους, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη. Δεν θα ξαναπείτε “δεν είχατε γεννηθεί τότε”. Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε»!