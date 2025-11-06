Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»

Σκληρή κόντρα on camera είχαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, ενώ βρίσκονταν καλεσμένοι σε πάνελ εκπομπής.

Αφορμή στάθηκε η κριτική του Πέτρου Παππά στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε αναφορά στα χρέη του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να «ανάψουν» τα αίματα στο πλατό της εκπομπής «Morning Point» του Mega.

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος απάντησε: «Δεν θα κάνω διάλογο με εσάς, δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου». Παράλληλα, ο κ. Γιαννούλης αποκάλεσε τον κ. Παππά «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο», ο οποίος «δεν δικαιούται να σηκώνει το δάχτυλο».

«Ντροπή και αήθειες, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;, εγώ έχω δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό», φώναξε ο κ. Παππάς.

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που φτύνεις και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια», συνέχισε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Παράλληλα, είπε: «Δεν δέχομαι κάποιος να βυσοδομεί για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι τυχοδιωκτικά "περιηγητής" των κομμάτων, πρώτα ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα τέσσερα να σας πάρει», είπε ο Πέτρος Παππάς. Ο Χρήστος Γιαννούλη έκλεισε τη διαμάχη λέγοντας «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».