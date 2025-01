Ήρεμη και ψύχραιμη είναι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου που συνεχίζει το πρόγραμμά της ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο το πρωί. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει να επιτελεί τα καθήκοντά της κανονικά, άλλωστε η ζωή δεν σταματά, αν δεν ανανεωθεί μια θητεία. Μου λένε, μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες ότι η Πρόεδρος δεν είναι εκτός κλίματος, καθώς έχει λάβει γνώση των σκέψεων του πρωθυπουργού σε ό,τι την αφορά εδώ και λίγο διάστημα. Πάντως, όντως δεν γνωρίζει ποιος θα τη διαδεχθεί στο Προεδρικό.

Το προβάδισμα Τασούλα

Υπήρχαν μέχρι και χθες κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης που επέμεναν ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει καλύτερες πιθανότητες για την Προεδρία, καθώς διασφαλίζει την ευκταία συναίνεση του ΠΑΣΟΚ. Με βάση τα χθεσινά τηλέφωνα και αυτοί έχουν πλέον αρχίσει να κάμπτονται και το σενάριο Τασούλα φαντάζει πιο ισχυρό από ποτέ. Κάποιοι, βεβαίως, έχουν μια περίσκεψη, μια αμφιβολία για να το πω έτσι.

«Μου φαίνεται περίεργο για τον Μητσοτάκη να ξέρουμε τις προθέσεις του με τόση σαφήνεια μέρες πριν από μια τόσο σημαντική ανακοίνωση», μου έλεγε μια πηγή. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι δεν τις ξέραμε με απόλυτο τρόπο εδώ και μέρες. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο Μητσοτάκης σκέφτηκε τον Τασούλα προ αρκετών μηνών, στη συνέχεια το ζύγισε, το ξαναζύγισε, το μέτρησε και φαίνεται να επιστρέφει στην αρχική ιδέα. Επίσης, παρά τα σενάρια, ο Βενιζέλος όντως έπαιζε σοβαρά, δεν ήταν απλά μια διαρροή για να μετρηθεί το πέρασμα της υποψηφιότητας.

Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ

Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει υποψήφιο προερχόμενο από την Κεντροδεξιά και αναμένει από τον Πρωθυπουργό να στηρίξει την πρόταση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάντως σκέψη για στήριξη της Λούκας Κατσέλη που αποτελεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, παρά το τηλεφώνημα που έκανε ο Σωκράτης Φάμελος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε, το ΠΑΣΟΚ θα περιμένει την πρόταση Μητσοτάκη κι έπειτα θα τοποθετηθεί.

Η Βουλή

Σε περίπτωση που ο Κώστας Τασούλας μετακομίσει εν τέλει στο Προεδρικό, πολλοί βλέπουν ως διάδοχό του τον Νικήτα Κακλαμάνη, αφήστε που και ο ίδιος το θέλει. Οι υποστηρικτές του εντός του Μαξίμου αναφέρουν ότι είναι έμπειρος, άλλωστε ήταν για χρόνια πρώτος αντιπρόεδρος, μπορεί να κουμαντάρει τα πολλά διαφορετικά κόμματα της Βουλής, ενώ θα μπορεί να κάνει καλή ζύμωση στους βουλευτές της ΝΔ. Βεβαίως, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που παίζει, καθώς ο Μητσοτάκης μπορεί να σκεφτεί εδώ out of the box που λένε, καθώς τις άλλες εναλλακτικές π.χ. Γιάννης Πλακιωτάκης ή Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν τις βλέπω να έχουν μεγάλη τύχη. Όσο για το σενάριο του Κώστα Τσιάρα, έμοιαζε εξ αρχής πολύ δύσκολο καθώς θα έπρεπε να αντικατασταθεί από το Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτό θα άνοιγε και μια συζήτηση περί ανασχηματισμού.

Η κόκα και ο Πολάκης

Ήταν ζήτημα λίγων ωρών να διαβαστούν οι πρώτες γραμμές από το βιβλίο του Στέφανου Κασσελάκη και να πιαστούν οι πρωινές εκπομπές της ιδιωτικής TV από τα όσα έγραψε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Ο αγαπημένος τηλεστάρ των εκπομπών αυτών επέστρεψε με μίνι συνεντεύξεις που μιλάνε για το βιβλίο και βέβαια για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ο κ. Κασσελάκης ζούσε στην Νέα Υόρκη και το γιάπικο αμερικάνικο όνειρο. Οι πωλήσεις του βιβλίου είμαι βέβαιος πως θα εκτοξευθούν. Για το εάν θα εκτοξευθούν τα ποσοστά του κόμματος του, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω, όσο τρέχουν δημοσκοπήσεις σαν της Marc που του δίνουν 4%. Ο Κασσελάκης δεν ξέχασε πάντως τον παλιόφιλο Παύλο Πολάκη με τον οποίο φαίνεται πως θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Τον κατηγόρησε πως χρωστάει λεφτά στο κόμμα αλλά και στις δομές αλληλεγγύης που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.