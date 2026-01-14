Μενού

Ξεκινά η συνάντηση Τσιάρα και Χατζηδάκη με αγρότες: «Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις»

Ξεκινά στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, η συνάντηση αντιπροσωπείας που έστειλαν κάποιοι αγρότες.

Ο Κώστας Τσιάρας προσέρχεται για τη συνάντηση με τους αγρότες
Ο Κώστας Τσιάρας προσέρχεται για τη συνάντηση με τους αγρότες | Eurokinissi
Ξεκινά στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, η συνάντηση αντιπροσωπείας που έστειλαν κάποιοι αγρότες με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση για το μέλλον του αγροτικού κόσμου θα συμμετέχουν οι κ.κ. Χατζηδάκης, Τσιάρας και άλλα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων, όπως σημειώνει το Orange Press Agency.

Μπαίνοντας στο κτίριο, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Αδριανός είπε «είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις». Κατά τη συνάντηση αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση.

