Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση του Κωνσταντίνου Φλώρου στον Βασίλη Γραμμένο στη Βουλή

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κάθισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες» Κωνσταντίνος Φλώρος, κατηγορούμενος για τη βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου στις 24 Απριλίου 2024 έξω από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Βασίλης Γραμμένος, σύμφωνα με το dikastiko.gr καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιέγραψε την επίθεση λέγοντας: «Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντί μου. […] με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει». Όπως ανέφερε, στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και κατέληξε στο έδαφος, σημειώνοντας: «Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε προηγηθεί ένταση μέσα στην αίθουσα, ενώ ο ίδιος αποχώρησε για να απευθυνθεί σε αστυνομικό. Εκεί, όπως είπε, ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και του είπε: «θα σε γ@σω, κοντέ», πριν ακολουθήσει η επίθεση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ως μάρτυρας, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον κατηγορούμενο, λέγοντας: «Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής», επιμένοντας ότι η συμπεριφορά του ήταν διαρκώς προκλητική. Η κατάθεσή του προκάλεσε ένταση, με τον ίδιο να δηλώνει «Ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη είναι» και τον Κωνσταντίνο Φλώρο να απαντά: «Μήνυση, θα κάνω μήνυση» και «Είσαι αστείος», πριν παρέμβει η πρόεδρος του δικαστηρίου με τη φράση «Παρακαλώ».

Στις καταθέσεις των μαρτύρων αποτυπώνεται η ένταση της στιγμής, αλλά και διαφορετικές εκδοχές για το τι προηγήθηκε. Αστυνομικός που ήταν παρών ανέφερε: «Είχαν μια μικρή αψιμαχία […] Ο κ. Φλώρος τον έριξε κάτω […] έλεγε “να μην βρίζεις μανάδες”», επιβεβαιώνοντας τη σωματική σύγκρουση.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Μονογυιού κατέθεσε ότι άκουσε τον κατηγορούμενο να λέει «μου έβρισες τη μάνα», ενώ τον είδε να πιάνει τον κ. Γραμμένο από τον λαιμό και να τον ρίχνει στο έδαφος. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν είναι βέβαιη αν προηγήθηκαν ύβρεις από την άλλη πλευρά.

Άλλοι μάρτυρες υποστήριξαν ότι ακούστηκαν εκφράσεις όπως «είσαι σκουπίδι», ενώ έγιναν αναφορές και σε ύβρεις που φέρεται να προκάλεσαν την αντίδραση του κατηγορουμένου. Υπήρξαν όμως και καταθέσεις που δεν επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου, με την απολογία του κατηγορουμένου.