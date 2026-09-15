Λατινοπούλου για άρση ασυλίας: «Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει»

Μετωπική επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, αμέσως μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει στην άρση της ασυλίας της.

Μέσα από ένα αιχμηρό βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως κεντρικό επιχειρησιακό όπλο για να αποδομήσει τις κατηγορίες που τη θέλουν να λειτουργεί ως «δεκανίκι» της κυβέρνησης, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη της προς πάσα κατεύθυνση.

Στο βίντεό της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι η ταυτόχρονη υπερψήφιση της άρσης της ασυλίας της από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Βελόπουλο καταρρίπτει οριστικά τα σενάρια περί υπόγειων συνεργασιών της με το κυβερνών κόμμα.

Απαντώντας σε όσους της αποδίδουν τον χαρακτηρισμό «δεκανίκι», δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι! Τέλος! Τέλος με χρυσά γράμματα! Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει».

Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε μια ευθεία σύγκριση της δικής της υπόθεσης με την αντίστοιχη διαδικασία άρσης ασυλίας του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στο εγχώριο Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας προνομιακή μεταχείριση προς το πρόσωπό του:

«Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους».

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, τοποθετώντας τις επικρίσεις που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα στο ίδιο πλαίσιο με τις γνωστές αμφιλεγόμενες υποθέσεις του παρελθόντος:

«Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια; Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, μαζί με τις κηραλοιφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουνε στο ίδιο συρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό».