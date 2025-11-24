Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11), όπου συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Ψηφιακό Βοηθό.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα συνεργασία του ΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας με μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η οποία θα εγκαταστήσει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας και εξέφρασε την επιθυμία η Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες που θα αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Παρουσίασε επίσης την είσοδο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο μέσω του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού —που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία— όσο και μέσω του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, η λειτουργία του οποίου ξεκινά σήμερα (24/11).
