Υπερψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Ευρεία πλειοψηφία για τις ελαφρύνσεις σε νέους και οικογένειες

Με ισχυρή κοινοβουλευτική στήριξη εγκρίθηκε σήμερα το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Από τα 47 άρθρα, τα 37 συγκέντρωσαν πάνω από 200 ψήφους, ενώ αρκετά ξεπέρασαν τις 250, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της μεταρρύθμισης.

Κεντρικό άξονα αποτελούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους, που έλαβαν 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η θέσπιση νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια συγκέντρωσε 215 ψήφους.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η στήριξη στις παρεμβάσεις για την περιφέρεια: η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές) και η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά συγκέντρωσαν από 261 ψήφους.

Παράλληλα, η αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική) έλαβε 254 ψήφους.

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, αριθμός που ξεπερνά την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή των μέτρων και την κοινωνική τους στόχευση.