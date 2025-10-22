Άγνωστος Στρατιώτης: Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία - Ψήφισε και ο Νίκος Δένδιας

Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα (22/10), η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, συνολικά ψήφισαν 293. «Ναι» ψήφισαν οι 159, «Όχι» οι 134.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

Η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

Η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2

2. Όσοι παραβιάζουν την παράγραφο 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Υπέγραψε και ο Δένδιας

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δεν παρευρέθηκε εχθές (21/10) στη συζήτηση στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Παρόλο που υπέγραψε, ο Υπουργός, είχε διαφοροποιηθεί από την αρχή από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας όταν τάχθηκε υπέρ του Πάνου Ρούτσι λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί σε πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του», με φόντο το αίτημα για εκταφή.

Αναφορικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δήλωσε γραπτώς εχθές: «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο, συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», σημείωσε.