ΥΠΕΞ για τα ρωσικά αεροσκάφη στην Εσθονία: «Απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε μέσα από ανακοίνωσή την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά μαχητικά, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Τονίζει απόμα ότι αυτή η κίνηση «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η ανακοίνωσή του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».

Greece unequivocally condemns today's violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners.