ΥΠΕΞ για τα ρωσικά αεροσκάφη στην Εσθονία: «Απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε μέσα από ανακοίνωσή την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά μαχητικά, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».
Τονίζει απόμα ότι αυτή η κίνηση «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».
Η ανακοίνωσή του ΥΠΕΞ
«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».
