Μενού

ΥΠΕΞ για τα ρωσικά αεροσκάφη στην Εσθονία: «Απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη ρωσική παραβίαση στην Εσθονία.

Reader symbol
Newsroom
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINSSI
  • Α-
  • Α+

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε μέσα από ανακοίνωσή την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά μαχητικά, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Τονίζει απόμα ότι αυτή η κίνηση «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η ανακοίνωσή του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ