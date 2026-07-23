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ΥΠΕΞ: Καταδίκη των απειλών των Χούθι στη ναυσιπλοΐα – Στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις απειλές των Χούθι στη ναυσιπλοΐα προς τη Σαουδική Αραβία, ζητώντας βιώσιμη διπλωματική λύση στην Υεμένη.

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Newsroom
Τάνκερ στη Βόρεια Θάλασσα
Τάνκερ | Shutterstock
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«Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας από και προς τη Σαουδική Αραβία», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Υεμένη.

«Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS), παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα», προσθέτει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας», τονίζει και προσθέτει:

«Είμαστε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας».

«Ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίτευξη διαρκούς πολιτικής λύσης στην Υεμένη. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, κ. Χανς Γκρούντμπεργκ (Hans Grundberg), με στόχο την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών της Υεμένης», καταλήγει.

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