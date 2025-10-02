Μενού

ΥΠΕΞ: Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στις 3 Οκτωβρίου υπό την προεδρία του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Γιώργος Γεραπετρίτης
Γιώργος Γεραπετρίτης | Eurokinisis
Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

