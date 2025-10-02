ΥΠΕΞ: Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.