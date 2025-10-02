ΥΠΕΞ: Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ