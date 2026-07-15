Υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου - «Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα»

Την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ανακοίνωσε ουσιαστικά η Ρένα Δούρου επιβεβαιώνοντας ότι έχει δεχθεί σχετικές προτάσεις από βουλευτές του κόμματος.

Μιλώντας στο Action 24, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως δεν πρόκειται να αρνηθεί να δώσει τη συγκεκριμένη πολιτική μάχη.

«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και απέφυγε να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση πριν από τις αποφάσεις των αρμόδιων κομματικών οργάνων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι είναι παρούσα στη μάχη της διαδοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική πορεία, σεβασμό στις διαδικασίες και άμεση ανασυγκρότηση του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, η κ. Δούρου απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τη σημερινή εικόνα του κόμματος, καθιστώντας σαφές ότι η λογική της αναζήτησης αποδιοπομπαίων τράγων δεν την εκφράζει.

«Και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια», σημείωσε, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη να καλυφθεί το κενό που υπάρχει «χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «Η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα χρειαστεί να δώσει την μάχη που θα της ζητηθεί», ενώ σχολιάζοντας όσα έχει αναφέρει ο Παύλος Πολάκης, υποστήριξε ότι «μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια». Όπως πρόσθεσε, «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

Για την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου εκτίμησε ότι προήλθε από «κακή ανάγνωση», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας «όχι» στο σχετικό ερώτημα.

Παράλληλα, σχολίασε πως «Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» εξαιτίας των διασπάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ». Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, υποστήριξε ότι «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων».

«Δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο» δήλωσε η κυρία Δούρου, ενώ απαντώντας για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο» συμπλήρωσε.

«Στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά» παρατήρησε για στελέχη της ΕΛΑΣ η Ρένα Δούρου, περιγράφοντας πως «τους ιστορικούς κύκλους τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους». «Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση»” πρόσθεσε, ενώ έκλεισε την πόρτα στην πρόταση της «συλλογικής ηγεσίας» αφού «προβλέπει το καταστατικό μας τι πρέπει να γίνει», όπως υποστήριξε.