Υπουργείο Άμυνας Ισραήλ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας»

Μόλις μία εβδομάδα αφότου η Αθήνα συμφώνησε να αγοράσει από το Ισραήλ ένα σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, προχώρησε σε διευκρινήσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ασπίδα του Αχιλλέα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμφώνησαν στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων αεράμυνας όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

A key limitation of Greece’s €3 billion Achilles’ Shield agreement with Israel is that Greece will not receive the source code for the command-and-control (C2) systems.



Moshe Patel, head of Israel’s Missile Defense Organization, said source-code access was not included in the… pic.twitter.com/S4ul4cKufN — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραήλ δεν είναι σχετικοί με τη συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” στο πλαίσιο της οποίας θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με ισραηλινή υποστήριξη».