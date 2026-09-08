Υπουργείο Άμυνας Ισραήλ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας»

Μόλις μία εβδομάδα αφότου η Αθήνα συμφώνησε να αγοράσει από το Ισραήλ ένα σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, προχώρησε σε διευκρινήσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».
«Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ασπίδα του Αχιλλέα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμφώνησαν στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων αεράμυνας όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.
Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραήλ δεν είναι σχετικοί με τη συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” στο πλαίσιο της οποίας θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με ισραηλινή υποστήριξη».
- Καραμήτρου: «Δεν το έκανα για τα λεφτά» - Αποκάλυψε τον λόγο που έφυγε από το OPEN
- Καιρός: Έρχεται βίαιη φθινοπωρινή εισβολή - Πότε «χτυπά» την Ελλάδα ο «δολοφόνος του καλοκαιριού»
- Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η «Μις Αυστρία» Λουτσία Σίσιτς - Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε από παιδί
- Συνελήφθη για μαστροπεία γνωστός πορνοστάρ και influencer: Πώς παγίδεψε δύο 16χρονες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.