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Υπουργείο Εσωτερικών για εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη: «Δεν μας πτοούν, μας κάνουν πιο ισχυρούς»

Το Υπουργείο Εσωτερικών καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 

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Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) | Eurokinissi
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Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Οι επιθέσεις αυτές δήλωναν ξεκάθαρα ότι κάποιοι επιλέγουν στη Δημοκρατία να δρουν εγκληματικά, κινούμενοι στο σκοτάδι, επιχειρώντας με δολοφονικές επιθέσεις να “εκφράσουν” τις απόψεις τους.

Τους πληροφορούμε ότι οι επιθέσεις αυτές όχι μόνο δεν μας πτοούν, αλλά μας κάνουν ακόμη πιο ισχυρούς», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά την ΕΡΤ.

Εκφράζεται, παράλληλα, η βεβαιότητα ότι «οι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη, όπως απαιτούν τα δημοκρατικά ήθη και η έννομη τάξη.

Οι ιδέες δεν υποχωρούν μπροστά στις άνανδρες επιθέσεις. Η Δημοκρατία δεν ανέχεται εγκληματικές ενέργειες και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί».

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