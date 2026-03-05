Υπουργείο Ναυτιλίας: «Τα ελληνικά πλοία στη Μέση Ανατολή, απομακρύνονται σταδιακά»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι «τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στην εμπόλεμη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απομακρύνονται σταδιακά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 160 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε Περσικό Κόλπο, Αραβική Θάλασσα, και Κόλπο Ομάν, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των πλοίων με ελληνική σημαία τα οποία είναι 32, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός δήλωσε: «Βλέπετε ότι υπάρχει από χθες μία σαφής μείωση. Χθες ήταν 215 το πρωί, 200 προς το απόγευμα», ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην Ολομέλεια κυρώθηκε, κατά πλειοψηφία, η προσχώρηση της Ελλάδας στη Συμφωνία Περιφερειακής Συνεργασίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στην Ασία. Πρόκειται για την πρώτη πολυμερή διεθνή

Συμφωνία που δημιούργησε ένα θεσμοθετημένο σύστημα περιφερειακής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την έγκαιρη προειδοποίηση. Η Συμφωνία (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) υπεγράφη στο Τόκιο στις 11 Νοεμβρίου 2004. Υπέρ της προσχώρησης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισε το ΚΚΕ. «Παρών» δήλωσαν τα άλλα κόμματα.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία συζύγου εγκλωβισμένου ναυτικού στον Περσικό Κόλπο: «Είναι μόνοι τους - Η πολιτεία είναι άφαντη»

«Από τη Συμφωνία αυτή, η Ελλάδα είναι πολλαπλώς κερδισμένη διότι, ως η μεγαλύτερη χώρα στη ναυτιλία, έχει κάθε συμφέρον να είναι μέλος της», είπε ο κ. Γκίκας και σημείωσε πως η Ελλάδα είναι και παραμένει παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, συνδέοντας ηπείρους, οικονομίες και κοινωνίες. Τόνισε, επίσης, ότι για την Ελλάδα, η ασφάλεια στη θάλασσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την προστασία των ναυτικών και τον ρόλο της στο διεθνές σύστημα. «Κάθε απειλή κατά της ναυσιπλοϊας μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος, σε κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και σε αναταράξεις που δεν γνωρίζουν σύνορα», υπογράμμισε ο κ. Γκίκας.

Στην επισήμανση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι μεσολάβησαν 22 χρόνια, από την υπογραφή της Συμφωνίας, για να αποφασίσει η κυβέρνηση σήμερα την προσχώρησή της σε αυτήν, ο υφυπουργός Ναυτιλίας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει, ως μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ, την ασφάλεια της ναυσιπλοίας ως βασικό μέλημα.

Ανέφερε, επίσης, ότι στο νοτιοανατολική Ασία, στη συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αύξηση των περιστατικών ένοπλης ληστείας. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η αύξηση ήταν 25%. Πρόσθεσε, δε, ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σιγκαπούρη υπήρξε πρόταση να προσχωρήσει η Ελλάδα σε αυτήν τη Συμφωνία και «σε κάθε περίπτωση, η προσχώρηση αυτή είναι στη θετική κατεύθυνση».

