Το υπουργείο Παιδείας διέταξε έρευνα για τη σημαιοφόρο με το μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Εντολή να διερευνηθεί το «περιστατικό» που συνέβη στη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, στην Αθήνα, ενώπιον της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, όπου μαθήτρια σημαιοφόρος είχε στο λευκό πουκάμισό της, στο μπράτσο, καρφιτσωμένη μία μικρή φωτογραφία καρπουζιού (σύμβολο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό), έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή μαθήτρια εμφανίστηκε φορώντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι, ένα σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο με την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και ειδικά προς τους κατοίκους της Γάζας.

Το καρπούζι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και ως το ανεπίσημο emoji για την Παλαιστίνη. Οι χρωματισμοί του – κόκκινο, πράσινο, άσπρο και μαύρο – παραπέμπουν στη σημαία της Παλαιστίνης. Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά το κύμα λογοκρισίας που δέχθηκαν περιεχόμενα και εικονίδια σχετικά με την Παλαιστίνη.

Με αυτή την πράξη, η μαθήτρια επέλεξε να μεταφέρει ένα μήνυμα ειρήνης και συμπαράστασης, αξιοποιώντας την ορατότητα της εθνικής επετείου για να αναδείξει την ανθρωπιστική τραγωδία στη μαρτυρική Λωρίδα της Γάζας.