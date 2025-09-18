Μενού

Ζαχαράκη: «Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές» - Τι θα ισχύει από το 2029

Τι διευκρίνισε η Σοφία Ζαχαράκη για τις Πανελλήνιες και το εθνικό απολυτήριο.

Newsroom
Σοφία Ζαχαράκη
Παρουσάιση μέτρων στήριξης στις νέες οικογένειες | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στο Εθνικό Απολυτήριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ALPHA, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός σημείωσε ότι το Λύκειο έχει μετατραπεί σε «προθάλαμο» των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θέτοντας το ερώτημα αν είναι δίκαιο η προσπάθεια ενός μαθητή να κρίνεται αποκλειστικά σε 3 ώρες εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, από το 2029 θα προσμετρώνται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ