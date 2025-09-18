Ζαχαράκη: «Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές» - Τι θα ισχύει από το 2029

Στο Εθνικό Απολυτήριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ALPHA, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Η υπουργός σημείωσε ότι το Λύκειο έχει μετατραπεί σε «προθάλαμο» των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θέτοντας το ερώτημα αν είναι δίκαιο η προσπάθεια ενός μαθητή να κρίνεται αποκλειστικά σε 3 ώρες εξετάσεων.
Όπως εξήγησε, από το 2029 θα προσμετρώνται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται.
Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.