Ζαχαράκη για αναπληρωτές: «36.000 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη της στον ΣΚΑΙ, προανείγγειλε σήμερα 31/08 την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι και τα τέλη του Σεπτεμβρίου, ενώ ο τελικός αριθμός θα ανέρχεται σε 45.000. Επιπλέον ανέφερε πως μέσα στον Αύγουστο έγιναν ήδη 5.300 μόνιμοι διορισμοί.

Αναφορικά με την δυσκολία εύρεσης κατοικίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, η υπουργός μίλησε για τα μέτρα που πρότίθεται να πάρει το κράτος για την διευκόλυνση διαμονής για τους εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, όπως είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου και οι ανακαινίσεις κατοικιών ή και κρατικών περιουσιών. Συγκεκριμένα για την επιστροφή ενοικίου, η υπουργός Παιδείας ανέφερε πως στο τέλος του Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα λάβουν το διπλό ενοίκιο για το 2024 και περίπου στα τέλη Νοέμβρη τοι διπλό ενοίκιο για το 2025.

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Έσχατο μέτρο η συγχώνευση σχολείων

Αναφέρθηκε δε, και στις συγχωνεύσεις σχολείων σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η συγχώνευση σχολείων είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται, και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα εάν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Μειώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην Α' Δημοτικού.

Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ανοιχτά τα σχολεία και να συγχωνεύουμε ως έσχατο μέτρο, πάντα όμως εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν θα δείτε ποτέ να γίνεται υπέρβαση από το υπουργείο ή κάποιου είδους διοικητικό λάθος και να συγχωνευτεί ή να κλείσει κάποιο σχολείο. Και ένα παιδί να εμφανιστεί σε κάποια περιοχή, όπως είχε γίνει πέρσι, κρατάμε ανοιχτό το σχολείο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάπου κοντά ένα σχολείο για να εξυπηρετήσει αυτό το παιδί για το απόλυτο λειτούργημα, που είναι η εκπαίδευσή του».