Ζαχαριάδης: Επιβάλλεται η βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ»

«Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής "σαλάτας" που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελευταίο υλικό η άρνηση του "Φραπέ" -κατά κόσμο Γιώργου Ξυλούρη- να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Όταν το χρήμα έρεε ανεμπόδιστα, οι γαλάζιες ακρίδες έβγαιναν χωρίς αναστολές φωτογραφίες με τους υπουργούς ως προνομιακοί ομοτράπεζοι κι όλοι τους ήταν χαρούμενοι και λαλίστατοι. Τώρα άρχισαν οι… ντροπές», σημειώνει, σχολιάζοντας:

«Αλλά δεν σιωπούν όλοι και κάθε νέα μαρτυρία ξεδιπλώνει όλο και περισσότερο το κουβάρι του σκανδάλου, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση της ΝΔ να περιορίσει την εμπλοκή και τις ευθύνες της».

«Όσο για τον "Φραπέ", επιβάλλεται η βίαιη προσαγωγή του, όπως ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική», καταλήγει ο Κ. Ζαχαριάδης.

