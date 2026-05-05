Ζαχαριάδης: «Πολύ θετικό, φρέσκο και σύγχρονο κείμενο, το μανιφέστο Τσίπρα»

Την ανάγκη να υπάρξει ενότητα, ανασύνθεση και η πλατύτερη δυνατή συσπείρωση στον προοδευτικό χώρο υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και πρόσθεσε ότι χρειάζεται «μια πανστρατιά προκειμένου αυτό το κόμμα, το οποίο είναι λαβωμένο, η Νέα Δημοκρατία, και βρίσκεται λίγο πάνω από τα μισά του ποσοστά, να μπορέσουμε με ενέργειες ενωτικές και ανασυνθετικές, να το κάνουμε μειοψηφία»

Για τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Εμείς λέμε ότι ο στόχος μας είναι να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο στον ευρύτερο χώρο μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει την πολυδιάσπαση, τον πολυτεμαχισμό. O Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη διαδικασία θα έχει καθοριστικό ρόλο».

Για τις πολιτικές διεργασίες και τις πιθανές επιδράσεις στους πολιτικούς συσχετισμούς εκτίμησε: Βλέπω τρία κόμματα τα οποία είναι εν αναμονή. Του Αλέξη Τσίπρα το ένα, που φαίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Της κ. Καρυστιανού, που βλέπω ότι και αυτό θα αναδιατάξει ισορροπίες και συσπειρώσεις, κυρίως στο χώρο τον συντηρητικό. Από εκεί φαίνεται να είναι πλέον οι «δεξαμενές» του. Αλλά και ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά. 'Αρα, πάμε σε ένα πολιτικό πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό και από τη δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, αλλά κυρίως από το εκλογικό σκηνικό».

Ειδικότερα για το «κόμμα Τσίπρα» ανέφερε: «Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν μιλώ εκ μέρους του κόμματος του κ. Τσίπρα. Οφείλω όμως να σας πω ότι άκουσα με προσοχή την ομιλία του στο Ηράκλειο. Διάβασα με προσοχή και το πολύ θετικό, φρέσκο και σύγχρονο, κείμενο, το μανιφέστο. Από την ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι ένα κάλεσμα ενότητας σε ιδεολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Εγώ έτσι το εξέλαβα, έτσι το κατάλαβα και έτσι αντιδρώ πολιτικά. Λέει να κάνουμε μια ευρύτερη συσπείρωση με όρους σύγχρονους -του χώρου ο οποίος είναι αριστερά από το κέντρο- των ιστορικών ρευμάτων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Πολιτικής Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση και, το λέω με την καλή έννοια του όρου, 'ευκαιρία' να μπούμε σε μια τέτοια ανοιχτή ιδεολογικοπολιτική συζήτηση, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε; Όποιος δεν βλέπει αυτά τα σινιάλα της εποχής μας, νομίζω ότι δεν μεταφράζει σωστά τη συγκυρία.

Για τη συζήτηση που γίνεται περί «μεταγραφών» και τις κινήσεις που συμβαίνουν ή αναμένονται σημείωσε: «Δεν χρησιμοποιώ ποτέ τον όρο μεταγραφές. Μεταγραφές θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ένα τμήμα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επί Κασσελάκη, όπως διαβάζω σε δημοσιεύματα, θέλει να τους εντάξει στο κόμμα του ή τους έχει εντάξει ήδη. Αν πιστεύει ότι αυτό είναι η στρατηγική συμμαχιών για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, εύχομαι καλή τύχη».