Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Είστε έτοιμοι»; - Η ανάρτηση... μυστήριο

Αργά τη νύχτα της Δευτέρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε μία δημοσίευση – μυστήριο στα social media και έκανε πολλούς να αναρωτιούνται τι θα ανακοινώσει.

Τα στοιχεία που έδωσε δεν είναι πολλά. Η φωτογραφία δείχνει τον πολυχώρο στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας και συγκεκριμένα το θεατράκι. Αυτό είναι ίσως το μόνο που αποκαλύπτεται.

Ένας άλλο στοιχείο είναι η ημερομηνία. Αυτή είναι η 5η Ιουλίου 2026 οπότε εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς πως θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το μέρος.

Η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου φρόντισε να επιτείνει το μυστήριο αφού στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία δεν γράφει τίποτα περισσότερο από δύο λέξεις: «Είστε έτοιμοι»; Και δίπλα ένα ιμότζι που... χαμογελάει πονηρά.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τι θα ανακοινωθεί, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως η συγκεκριμένη ημερομηνία μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε καθώς είναι η επέτειος 11 χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015 και είναι δεδομένο πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα φροντίσει – με αφορμή και τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα – να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός.