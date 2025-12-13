Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε «ανάσα δίπλα στη θάλασσα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρήκε λίγες στιγμές χαλάρωσης με τη συνοδεία του Διαμαντή Καραναστάση και επέλεξε μάλιστα να προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στα social media.
Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανέβασε» το φωτογραφικό στιγμιότυπο με τη λεζάντα «ανάσα δίπλα στη θάλασσα» και πολλά χαμόγελα.
Δείτε την ανάρτηση:
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Νίκος Συρίγος κατά Μάνου Ιωάννου για Φιλιππίδη: «Η ανοησία πρέπει να έχει όριο»
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.