Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε «ανάσα δίπλα στη θάλασσα»

Η «χαλαρή» ανάρτηση στα social media της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Διαμαντή Καραναστάση για μία «ανάσα» δίπλα στη θάλασσα.

Κωνσταντοπούλου - Καραναστάσης
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης | Facebook/Ζωή Κωνσταντοπούλου - Zoe Konstantopoulou
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρήκε λίγες στιγμές χαλάρωσης με τη συνοδεία του Διαμαντή Καραναστάση και επέλεξε μάλιστα να προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στα social media.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανέβασε» το φωτογραφικό στιγμιότυπο με τη λεζάντα «ανάσα δίπλα στη θάλασσα» και πολλά χαμόγελα.

Δείτε την ανάρτηση:

 

