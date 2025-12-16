Ζωή Κωνσταντοπούλου: «O προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την κυβέρνηση «απερχόμενη και τρομοκρατημένη» καταθέτοντας έναν προϋπολογισμό «χωρίς σημασία». Κατηγόρησε τη ΝΔ για σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ευνοιοκρατία και χρέη 540 εκατoμμύρια ευρώ, ενώ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται διαφάνεια και απαλλαγή από φαύλες πρακτικές.

Δήλωσε πως η κοινωνία και οι αγρότες πρέπει να ανασάνουν, καλώντας την κυβέρνηση σε παραίτηση.

«Αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται, μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή, και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», τόνισε στην αρχή της ομιλίας της από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Τρομοκρατημένος, απερχόμενος ο κύριος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του, γιατί με όρους τζόγου εκτυλίσσεται η διακυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών.

Παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζομένων», τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε.

Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν τους έχετε αναθεωρήσει ξανά και ξανά. Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και για τους όρους τους προηγούμενους, στους προηγούμενους».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κλίκα ανθρώπων που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο απλός κόσμος λιμοκτονεί και αγωνίζεται για τα προς το ζην».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και γιατί σε όλους τους προηγούμενους, αποκρύψατε αυτά που με βροντερό τρόπο αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ποιος φανταζόταν, όταν έβλεπε τον κ. Μητσοτάκη να κορδώνεται και να κουμπώνεται και να μας λέει για τη χρηστή του διαχείριση, αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει διαχειριστεί 18 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συμπλήρωσε ότι «ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα 18 δισ. ευρώ αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πηγαίνανε σε αυτά τα λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ» αλλά και «ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλέκονταν με τέτοια ένταση σε αξιόποινη πράξη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είναι πια αποδεδειγμένο ότι την εμπλοκή βουλευτών και στελεχών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την χρησιμοποίησε το Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να κρατάει σε εγρήγορση και εξάρτηση τους εμπλεκόμενους βουλευτές». Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό να «μας πει αν θα έρθει ο ίδιος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου αποκαλύπτονται όλες οι βρωμιές». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτή η εξεταστική αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γιαστο θέμα του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι «συνολικά δημιουργεί πολλές αμηχανίες, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει το βράδυ και θα μας λέει πόσο καλά τα διαχειρίζεται, αλλά το κόμμα του χρωστάει 540 εκατ. ευρώ και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι έξω από την εξίσωση».

«Ποιος είναι αυτός που επιτυγχάνει πλεονάσματα, λέει, από το αίμα των πολιτών, την ώρα που καταχρεώνει τους πολίτες μέσω των τραπεζών και πώς εξασφαλίζει η ΝΔ την απενεργοποίηση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ούτε πλειστηριασμοί, ούτε κατασχέσεις, ούτε φιρμάνια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι είναι η ώρα «να παραιτηθεί» η ΝΔ για να «ανασάνει ο κόσμος». Απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς βουλευτές, δήλωσε ότι «τα πράγματα δείχνουν ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο, υπό την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το μεγάλο διακύβευμα του σήμερα είναι η διαφάνεια, το να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτή τη μέγγενη της διαρκούς υπερχρέωσης από φαύλες πρακτικές διαφθοράς και να αποδώσουμε τη χώρα, το δημόσιο πεδίο, το δημόσιο ταμείο και χρήμα, εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους μαχόμενους αγρότες, στα παιδιά και στους νέους, σε αυτούς που συγκροτούν το παρόν και το μέλλον».