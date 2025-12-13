Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Προσωπικά έχω σκίσει πολλά καλσόν - Είναι ταξική και όχι σεξιστική η φράση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε στη Βουλή, για τη φράση που απηύθυνε στη Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα κατά την εξέταση του μάρτυρα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, η κυρία Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, ζήτησε από τον κύριο Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό.

«Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα», παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη όσο και της Μαρίας Συρεγγέλα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε απόψε (13/12) στη Βουλή πως «εγώ προσωπικά έχω σκίσει πολλά καλσόν».

Και πρόσθεσε:

«Έχω δώσει διαχρονικά πολλές μάχες για τα δικαιώματα. Απευθύνομαι σε αμαθείς, ημιμαθείς και υποκριτικά ευαίσθητους. Υπενθυμίζω πως ο ακραία σεξιστής Μακάριος Λαζαρίδης μου είχε πει: “εσύ δεν έχεις παιδιά και δεν μπορείς να μιλάς για τα Τέμπη”.

Ετέθη ζήτημα ότι η φράση "σιγά μη σκίσετε κανά καλσόν", είναι σεξιστική.

Ένας καλλιτέχνης, πρώην μέλος των Active Member και πολύ ευαίσθητος, μου έστειλε ένα κείμενο , ο Πάνος Χονδρός για να γνωρίζουμε για τι μιλάμε.

Κάποιες γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας κατέκτησαν πολλά δικαιώματα με αίμα. Κάποιες γυναίκες δεν φορούσαν καλσόν, ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Αυτή η φράση προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη από τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών.

Είναι ταξική όχι σεξιστική από γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες και κάνοντας βαριές χειρωνακτικές δουλειές, φορούσαν χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλητες», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.