Η Angelika Dusk επιστρέφει με ένα νέο single για να μας ταξιδέψει στη νοσταλγική εποχή των 80s

H ερμηνεύτρια-songwriter, επηρεασμένη από τα τραγούδια που άκουγε μικρή στο walkman της, κυκλοφορεί στις αρχές του Νοεμβρίου το "Deeper Love", το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο album της, που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της στα ακουστικά μας και στη νέα μουσική που θα μοιραστεί μαζί μας. Βάζοντας τη δική της πινελιά σε αυτό το 80s like track, συνδυάζει τωρινούς και παλιούς ήχους που μας έχουν λείψει και μας προσφέρει ένα πολύ προσωπικό κομμάτι.

Ο καταξιωμένος παραγωγός και σταθερός συνεργάτης της, Rupert Christie, είναι όπως πάντα στο πλευρό της και είναι υπεύθυνος για αυτή την προσεγμένη παραγωγή που ενώνει τη δεκαετία των 80s με το σήμερα. Μαζί τους, οι εκρηκτικοί Simon Johnson στην ηλεκτρική κιθάρα και Dave Troke στο μπάσο, συνοδεύουν την Angelika στο νέο μουσικό της ταξίδι.

Η Angelika μας παροτρύνει να ακούσουμε το τραγούδι κάπως έτσι...

«Μπείτε στο αυτοκίνητό σας, κατεβάστε τα παράθυρα, πατήστε play και οδηγείστε όπου σας βγάλει ο δρόμος. Τραγουδήστε δυνατά και μη σας νοιάζει τίποτα...»

Δείτε εδώ το music video του Deeper Love και αφεθείτε μαζί με την Angelika που χορεύει και τραγουδάει δυνατά:

"We got a deeper love, we found a deeper love, it's almost like a fantasy, this ocean of feelings"

