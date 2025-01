Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Το επετειακό πρόγραμμα Ιανουαρίου-Ιουνίου για τα 25 χρόνια παρουσίας

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό ίδρυμα της βόρειας Ελλάδας, φιλοξένησε όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες διεθνείς παραγωγές, μουσικές εκδηλώσεις, όπερα, θέατρο, χορό, προσφέροντας στους θεατές μοναδικές εμπειρίες.

Μας έφερε πιο κοντά σε καλλιτεχνικές δημιουργίες που μέχρι την ίδρυσή του, δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα, με τα δύο ξεχωριστής αρχιτεκτονικής κτίριά του, συνέβαλε στην αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης.

Με όραμα και πίστη ότι ο πολιτισμός απευθύνεται προς όλους και είναι απαραίτητος για όλους, οι άνθρωποι του Μεγάρου, από τους προέδρους και τους καλλιτεχνικούς διευθυντές μέχρι το υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό και τους τεχνικούς, εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα για να γίνεται το Μέγαρο διαρκώς καλύτερο, ανοιχτό και συμπεριληπτικό.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του επετειακού προγράμματος Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δρ Χρίστος Γαλιλαίας, έκανε μια αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς των 25 αυτών ετών, ενώ παρουσίασε τις εξαιρετικές παραγωγές που έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα επετειακή σεζόν.

Απόσπασμα από την δήλωση της προέδρου του ΔΣ του Μεγάρου καθ. Ευγενίας Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου:

“Πριν από 25 χρόνια, ξεκίνησε την λειτουργία του το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας το πολιτιστικό τοπίο της πόλης μας αλλά και ολόκληρης της βόρειας Ελλάδας. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, στις 2 Ιανουαρίου του 2000 έως και σήμερα μας έχει χαρίσει μοναδικές καλλιτεχνικές στιγμές.

Η Πρόεδρος ΔΣ Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης – Ευγενία Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και συγκίνηση ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεγάρου αυτή την χρονική συγκυρία. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη από προκλήσεις και αποτελεί βαθιά πεποίθησή μου ότι η συνδρομή του Πολιτισμού, της Τέχνης στην καλυτέρευση της ζωής όλων μας, είναι αδιαμφισβήτητη. Όλοι μας στο Μέγαρο και εγώ προσωπικά εργαζόμαστε διαρκώς προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας δήλωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Μας γεμίζει περηφάνια ότι η 25ετής πορεία του Μεγάρου Μουσικής αποτελείται από μουσικά γεγονότα υψηλού επιπέδου και μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση ότι το φετινό πρόγραμμα του 2025 είναι αντάξιο της λαμπρή ιστορίας του Μεγάρου καθώς συμπεριλαμβάνονται θρύλους της κλασικής μουσικής».

Χρίστος Γαλιλαίας, Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού Χρήστος Μήττας, Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Igor Stravinsky-Charles Ferdinard Ramuz

17 -18 Ιανουαρίου 2025 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Σκηνοθεσία - Μετάφραση - Διασκευή Χριστόφορος Χριστοφής

Ένας στρατιώτης, ο Διάβολος κι ανάμεσά τους ένα βιολί, μια ψυχή και μια συμφωνία. Με καταβολές από τον Φάουστ του Γκαίτε, Η Ιστορία του στρατιώτη (L’ Histoire du Soldat) είναι μια συμβολική ιστορία για τον πειρασμό και το πόσο ανοχύρωτος είναι ο άνθρωπος μπροστά στην εκπλήρωση των βαθύτερών του επιθυμιών. Βασισμένο στο ρωσικό παραμύθι Ο στρατιώτης και ο Θάνατος, το έργο γράφτηκε στην κορύφωση του Α ́ Παγκοσμίου πολέμου.

Ο δημιουργός του, Charles Ferdinand Ramuz, θεωρείται ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της γαλλόφωνης ελβετικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Στα έργα του, ποίηση και αλληγορία μπλέκονται στις ιστορίες των ανθρώπων με μοναδικό τρόπο. Γι’ αυτό και η μετάφραση του έργου του δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Ο χαρισματικός Χριστόφορος Χριστοφής αναλαμβάνει αυτή τη φορά τον ρόλο του μεταφραστή, κρατώντας όμως πάντα τη ματιά του μεγάλου δραματουργού. Καταφέρνει, έτσι, να αποδώσει ένα κλασικό έργο με μεστό τρόπο, θεατρικότητα και ποιητική ρέουσα γλώσσα. Οι λέξεις, αρμονικά διαλεγμένες και τοποθετημένες η μία πλάι στην άλλη, διηγούνται την ιστορία ενός αφελή στρατιώτη που παραχωρεί το αγαπημένο του βιολί με αντάλλαγμα τον πλούτο.

Παράλληλα με την ιστορία, μια μουσική συνδέεται με τον μεφιστοφελικό μύθο. Πρόκειται για την εξπρεσιονιστική μουσική σύνθεση του Igor Stravinsky, που έδεσε την “ιστορία” της με εκείνη την πλάνη για πλούτη, που τιμάται όσο η ανθρώπινη ψυχή. Ποιο το τίμημα, τελικά, της ευτυχίας και πού τη βρίσκει κανείς;

Νικόλαος Νίκας

Εκδότης

Μουσική Igor Stravinsky

Κείμενο Charles Ferdinand Ramuz

Σκηνοθεσία – Μετάφραση - Διασκευή Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογραφίες Έρση Πήττα

Εικαστική επιμέλεια – Σκηνικά - Κοστούμια Εριέττα Βορδώνη

Σχεδιασμός φωτισμού Τρύφων Κεχαγιάς

EZ AND THE BOYS

ΔΕ 20 Ιανουαρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ)

To μουσικό σύνολο EZ and the Dizzy Bows απαρτίζεται από τον διεθνούς φήμης κορυφαίο Έλληνα bluesman, κιθαρίστα και ιδρυτή των Blues Wire, Ηλία Ζάικο, τον Θοδωρή Παπαδημητρίου, βιολοντσελίστα, συνθέτη και ενορχηστρωτή, την Ελένη Παπαδοπούλου και τον Άκη Αρχοντή στα βιολιά, τον Ρενάτο Δαμονίτσα στη βιόλα και τον Κωνσταντίνο Μάνο στο κοντραμπάσο.

Η σπάνια αυτή σύνθεση οργάνων έχει ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

Οι EZ and the Dizzy Bows ανασυνθέτουν επί σκηνής μουσικές της κλασικής ευρωπαϊκής εργογραφίας, της παραδοσιακής ελληνικής και αμερικανικής (blues) μουσικής, της κινηματογραφικής μουσικής, της μουσικής σουίνγκ, τζαζ και άλλων σύγχρονων μουσικών ρευμάτων, μέσα από φρέσκες ενορχηστρώσεις και αυτοσχεδιαστική διάθεση, ηχητική διάδραση και ευρηματική επικοινωνία ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν.

EZ and the Dizzy Boys:

Ηλίας Ζάικος ηλεκτρική κιθάρα, σύνθεση

Θοδωρής Παπαδημητρίου βιολοντσέλο, σύνθεση, ενορχήστρωση

Άκης Αρχοντής βιολί

Ελένη Παπαδοπούλου βιολί

Ρενάτο Δαμονίτσα βιόλα

Κωνσταντίνος Μάνος κοντραμπάσο

ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟY

D.BOGORAD- E.ΒΕΝΙΩΤΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ

22 Ιανουαρίου 2025 - 20:30





Έργα για βιόλα και πιάνο, καθώς και για βιολί και πιάνο των Robert Schumann, Clara Schumann, Johannes Brahms, Sergei Prokofiev.

Dαvid Alexander Bogorad Βιολί, βιόλα

Ευτυχία Βενιωτά Πιάνο





Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ







ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΑΛΕΞΕΪ ΑΡΜΠΟΥΖΩΦ

24 και 25 Ιανουαρίου 2025 - 20:30

Ο Αλεξέι Αρμπούζωφ συνεχιστής των σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων της Ρωσίας (Γκόγκολ, Γκόργκι, Τσέχωφ), γράφει το 1975 τη Φθινοπωρινή Ιστορία, στην οποία τροφοδοτεί ιδιοφυώς την έναρξη μιας προσωπικής σχέσης δύο ανθρώπων.

Ο γιατρός Ροντιόν Νικολάγεβιτς και η Λύντια Βασίλιεβνα, πρώην ηθοποιός, συναντιούνται τυχαία σ’ ένα θεραπευτήριο στη Ρίγα. Δεν είναι πια νέοι, αλλά ερωτεύονται. Όχι, ο Αρμπούζωφ δεν γράφει άλλο ένα ερωτικό ρομάντζο. Ο Ροντιόν και η Λύντια προσπαθούν να ρίξουν τα τείχη που ο καθένας τους έχει δημιουργήσει γύρω του και να αγγίξουν ειλικρινά ο ένας τον άλλον.

Με απίστευτο χιούμορ, ενσυναίσθηση και συχνά πολλή σκληρότητα, απογυμνώνει τους ήρωες και τους παραδίδει ανυπεράσπιστους σε κοινή θέα.

*Μεταγραφή / ενορχήστρωση (από την πρωτότυπη παρτιτούρα)| Ραφαήλ Πυλαρινός, (Intermezzo, Pastorale, Marche Royale, The Devils song, Gran choral)

Συγγραφέας Αλεξέι Αρμπούζωφ

Βοηθός σκηνοθέτη & χορογράφου Μάνος Σπιτάλας

Αφηγήτρια Κοραλία Καράντη

Διάβολος Αλμπέρτο Φάις

Στρατιώτης Γιώργος Βούντας

Πριγκίπισσα Ελισάβετ Δελακά, Έλενα Πιτσιλλή

Διάβολος στις προβολές video Magnus Pedersen

Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πυλαρινός

Μερκούριος Καραλής κλαρινέτο

Γιάροσλαβ Τόκαρεβ βιολί

Σταύρος Κόλλιας πιάνο





ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

29 Ιανουαρίου 2025- 19:00

To Μέγαρο Μουσικής συνεχίζει τον κύκλο των εκδηλώσεων Συγγραφείς του Κόσμου, φιλοξενώντας αγαπημένους συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού. Αντλώντας συνομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ιδιοτήτων και με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, φιλοδοξία του ΟΜΜΘ είναι να συμβάλει στην διεύρυνση του πολιτισμικού διαλόγου και να προσφέρει στο κοινό του αλησμόνητες συζητήσεις.

Στις 29/1, προσκεκλημένοι είναι ο συγγραφέας Γιάννης Μακριδάκης και ο δημοσιογράφος.

Θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική.







ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΟΤΕΛΗ ΔΥΟ ΓΥΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕΡΙΑ

Θεατρικός - μουσικός μονόλογος

12 Φεβρουαρίου 2025- 20:30

Υπέρμαχος της οικογένειας και της συμβολής της στη διαμόρφωση κάθε ανθρώπου.

Ο Μονόλογος της Αγάπης.

Αντίδοτο στη βία των ημερών και ιδιαίτερα κατά των γυναικών.

Ένας ύμνος στη Μητρότητα, την Τέχνη της Μουσικής και τη Φαντασία, αγγίζει τις ψυχές των θεατών σε όλη την Ελλάδα.

Η Μελίνα Μποτέλλη ερμηνεύει ένα συγκλονιστικό ρεσιτάλ ηθοποιίας, διανθισμένο με τραγούδια χωρίς συνοδεία. Η καλλιτέχνις γράφει, σκηνοθετεί, ερμηνεύει και το κοινό ταξιδεύει μαζί της στον κόσμο της Τέχνης και των συναισθημάτων.

Η παράσταση συγκλονίζει το κοινό ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και μορφωτικό επίπεδο.

Μελίνα Μποτέλλη Συγγραφή, σκηνοθεσία, ερμηνεία

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΚΥΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οδύσσεια με πλήκτρα, φωνές και μουσικό πριόνι

13- 16 Φεβρουαρίου 2025

Ξεκίνησε από μια φιλική κουβέντα ανάμεσα στον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου. Έκανε πρεμιέρα στη Στέγη, έγινε sold out, εκδόθηκε σε βιβλίο, ταξίδεψε στο Άμστερνταμ και, τώρα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Η Νέκυια, η εμβληματική ραψωδία λ της Οδύσσειας, είναι η “surround” ηχοτροπική κατάβαση στον Άδη που δημιουργήθηκε για να μας μυήσει στη ζωή.

«Κατέβα ουρανέ στη γη/ τα σκοτεινά μας βάραθρα να φέξεις/ να γίνει η αβάσταχτη σιωπή/ κραυγή, λυγμός και λέξεις». Η Νέκυια του κορυφαίου δημιουργού της ελληνικής ροκ σκηνής, Γιάννη Αγγελάκα, και του χορογράφου-αποκάλυψη στην Ευρώπη, Χρήστου Παπαδόπουλου, ξεκινά κατανυκτικά, υποβλητικά, μυστικιστικά σαν μια τελετουργική εμπειρία θέασης και ακρόασης της εμβληματικής ραψωδίας λ του ομηρικού έπους.

Μια “surround” ηχοτροπική κατάσταση δημιουργείται επί σκηνής για την κάθοδο στον Άδη του Οδυσσέα, ο οποίος, ακολουθώντας τις συμβουλές της Κίρκης, φεύγει με τους συντρόφους του προς τον Κάτω Κόσμο, ώστε να πάρει τον χρησμό από τον μάντη Τειρεσία για να επιστρέψει στην Ιθάκη.

Έχοντας ήδη γίνει sold out στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης τη σεζόν 2023-24, η Νέκυια, αυτή η αταξινόμητη παράσταση μουσικής, θεάτρου, χορού, φωτός και αναλογίου ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως «μια αποκάλυψη», «ένας ύμνος στη ζωή» – όπως γράφτηκε στον Τύπο.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τις σκιές, με συνοδοιπόρους τη μουσική σύνθεση του Αγγελάκα και τις εικόνες που δημιουργεί ο Παπαδόπουλος. Την αφήγηση από σκηνής αναλαμβάνουν η Όλια Λαζαρίδου και ο ίδιος ο Γιάννης Αγγελάκας. Μαζί με δύο μουσικούς, τέσσερις γυναικείες φωνές και τον ηχητικό σχεδιασμό του Coti Κ., μας οδηγούν στην άβυσσο της ανθρωπότητας, του εαυτού μας και, τελικά, της ζωής.

Γιώργος Ψυχουντάκης Μετάφραση

Γιάννης Αγγελάκας Σύλληψη, Σύνθεση Μουσικής, Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Χρήστος Παπαδόπουλος Σκηνοθεσία

Γιάννης Αγγελάκας Ελεύθερη Διασκευή, Πρωτότυποι Στίχοι, Ενορχήστρωση

Θεοδώρα Καπράλου Ελεύθερη Διασκευή, Πρωτότυποι Στίχοι, Δραματουργική Επιμέλεια

Ηλίας Μπαγλάνης Ενορχήστρωση

Coti K. Σχεδιασμός Ήχου, Πρόσθετη Μουσική

Κλειώ Μπομπότη Σκηνικά

Ελίζα Αλεξανδροπούλου Σχεδιασμός Φωτισμών

Μαριέττα Παυλάκη Βοηθός Φωτιστή

Ελευθερία Αράπογλου Επιμέλεια Κοστουμιών

Ειρήνη Μπούνταλη Βοηθός Σκηνοθέτη

Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη Βοηθός Σκηνογράφου

Όλια Λαζαρίδου Αφήγηση

Γιάννης Αγγελάκας Αφήγηση

Μουσικοί: Ηλίας Μπαγλάνης πλήκτρα / πρόσθετη μουσική

Νίκος Γιούσεφ μουσικό πριόνι

Δημήτρης Σαλεπάκης προηχογραφημένο modular synthesizer

Φωνητικά: Γιώτα Κολιούση, Ειρήνη Κολιούση, Νεφέλη Μπραβάκη, Μυρτώ Σταυρακίδου- Ζάχου

Performers Φωτιστικής Εγκατάστασης Παγώνα Μπουλμπασάκου, Αμαλία Κοσμά, Θέμις- Αριάδνη Ανδρεουλάκη, Ειρήνη Μπούνταλη

Ταυτόχρονος Υπερτιτλισμός Γιάννης Παπαδάκης

Παραγωγή – Εκτέλεση Παραγωγής Wild Rose Productions – Γιώργης Δραγατάκης & Ευαγγελία Πετράκη

Παραγωγή Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Διοργάνωση: ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ:

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΤΟΥ ΙΨΕΝ

21 έως 23 Φεβρουαρίου 2025- 20:30

Πηγή έμπνευσης των “Χορευτών του Βορρά” είναι το επαναστατικό και επίκαιρο έργο του Ίψεν. Το Κουκλόσπιτο ορίζεται ως χώρος αμφισβήτησης, αποδόμησης, σύγκρουσης και απελευθέρωσης.

Το τολμηρό εγχείρημα του Ίψεν πυροδοτεί μια ανάγκη απαλλαγής από τα κοινωνικά πρότυπα και επαναπροσδιορισμού. Το Κουκλόσπιτο δε λειτουργεί μόνο ως φεμινιστικό μανιφέστο, μα και ως σύμβολο απελευθέρωσης από το κοινωνικό καλούπι, ως μαρτυρία σύγκρουσης ρόλων και επιθυμιών, ως ανάγκη συνάντησης με το μέσα μας, ως ανάγκη επικοινωνίας, αυτοδιάθεσης και ελευθερίας.

Η Νόρα, ως σύμβολο αντανακλά το πρόσωπο όλων των γυναικών και λειτουργεί ως κάτοπτρο των κοινωνικών παθήσεων και της ανάγκης να δραπετεύσει, αναζητώντας τον εαυτό της.

Το Κουκλόσπιτο, χώρος προστατευμένος και καλαίσθητος, παραμορφώνεται με στοιχεία σύγχρονης πραγματικότητας, κάνοντας εμφανή τα σημάδια φθοράς και τα μυστικά που κρύβει πίσω από τους τοίχους του.

Οι χορευτές – ήρωες του έργου του Ίψεν αποδίδουν σωματικά τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Αντικατοπτρίζουν πραγματικούς καθημερινούς ανθρώπους και τους καλούν σε ένα ταξίδι επαναπροσδιορισμού και αναζήτησης.

Σε χορογραφία Τατιάνας Παπαδοπούλου και μουσική Μανώλη Φάμελλου.

Οι “Χορευτές του Βορρά” επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την καλλιτεχνική περίοδο 2024-2025.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 12 ετών και άνω.

Τατιάνα Παπαδοπούλου Καλλιτεχνική διεύθυνση – Χορογραφία - Σκηνοθεσία

Μανώλης Φάμελλος Μουσική σύνθεση - επιμέλεια

Κατερίνα Διακουμοπούλου Δραματουργία

Τατιάνα Παπαδοπούλου Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

Σαράντος Ζουργός Φωτισμοί

Ευγενία Ψωμιάδου Βοηθός χορογράφου & επιμέλεια κίνησης

Μάριος Σπύρογλου Video art - Promo video

Σωτήρης Τσολάκης Video mapping

Αρετή Κουτσικοπούλου Υπεύθυνη ομάδας - Παραγωγής

Jimmys Antoniadis Φωτογραφίες

Χορευτές:

Κατερίνα Μπουτούδη Πούντζα

Ολίνα Οικονομίδου

Παναγιώτης Παράσχου

Στάθης Σαββίδης

Ηλίας Τσάκωνας

Ευγενία Ψωμιάδου

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ





ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΟΥΑΣΤΩΡ

24 Φεβρουαρίου 2025 - 20:30





Η σπουδαία πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου προσκαλεί τον Αχιλλέα Γουάστωρ, διακεκριμένο σολίστ του πιάνου και ενορχηστρωτή, για να παίξουν μαζί αγαπημένα έργα διάσημων συνθετών είτε για τέσσερα χέρια σε ένα πιάνο, είτε σε δύο πιάνα. Εκτός από κομμάτια του Frédéric Chopin και του Maurice Ravel, δύο μουσουργούς ιδιαίτερα προσφιλείς στην Ντόρα Μπακοπούλου, το πρόγραμμα αυτής της ξεχωριστής πιανιστικής συνάντησης περιλαμβάνει επίσης τη Γαλλική Σουίτα αρ. 3 σε σι ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, καθώς και δημιουργίες Ελλήνων συνθετών, όπως το έργο Μου αρέσεις όταν σωπαίνεις του Στάθη Γυφτάκη.

Ντόρα Μπακοπούλου Πιάνο

Αχιλλέας Γουάστωρ Πιάνο





Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

O JULIAN RACHLIN ME THN ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27 Φεβρουαρίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχονται στην πόλη μας τον Julian Rachlin, έναν πολυτάλαντο καλλιτέχνη, που διαπρέπει σε όλο τον κόσμο ως βιολιστής, μαέστρος και δάσκαλος, ενώ υπηρετεί και ως Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ιερουσαλήμ.

Ο Rachlin θα εμφανιστεί με την ιδιότητα του βιολιστή στο συναρπαστικό Κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον, που θα ερμηνεύσει με το φημισμένο Stradivarius βιολί του 1704 ‘Εx-Liebig’.

Το πρόγραμμα ξεκινά με τα Χάιλαντς του Δανού συνθέτη Γκάντε, που υπήρξε βοηθός του Μέντελσον κι επηρεάστηκε βαθιά από το μέντορά του, ενώ ολοκληρώνεται με ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή συμφωνικά έργα που έχουν γραφτεί ποτέ, την αριστουργηματική Τρίτη Συμφωνία του Μπραμς, με την οποία ο κορυφαίος συνθέτης δηλώνει στο βασανισμένο φίλο του Γιόακιμ από τον άτυχό του γάμο, ‘Ελεύθερος και ευτυχής’.

Julian Rachlin Βιολί

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Leo McFall Διεύθυνση Ορχήστρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Νιλς Γκάντε: Στα Χάιλαντς, Εισαγωγή σε ρε μείζονα, έργο 7

(Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.)

Φέλιξ Μέντελσον: Κοντσέρτο για βιολί σε μι ελάσσονα, έργο 64

Γιοχάνες Μπράμς: Συμφωνία αρ.3 σε φα μείζονα, έργο 90





ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΕΛΗΣ-SERGIO DE A.: INNER DIALOGUES

28 Φεβρουαρίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A’ Μέρος

L.v. Beethoven: 7 παραλλαγές για βιολοντσέλο και πιάνο

βασισμένες στη άρια “Bei Männern, Welche Liebe Fühlen”

από τον Μαγικό Αυλό του Mozart, Wo046

D. Shostakovich: Σονάτα για βιολοντσέλο σε ρε ελάσσονα, έργο 40

i. Allegro ma non troppo

Β’ Μέρος

R. Schumann: 3 Fantasiestücke για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 73

F. Chopin: Σπουδή σε μι ελάσσονα, έργο 25, αρ. 7

(διασκευή για βιολοντσέλο και πιάνο: A. Glazunov)

Cl. Debussy: Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα, L. 135

Γιάννης Τσιτσικέλης: Βιολοντσελ

Sergio De A: Πιάνο





ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

VENTUS REED QUINTET: TIME SPAN or (TIMESPAN)

05 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Το VRQ, το μοναδικό κουιντέτο στην Ελλάδα, έρχεται να προτείνει ένα πρόγραμμα με έργα που εκτείνονται από την περίοδο της αρχής της μουσικής καταγραφής, δηλαδή την πρώιμη Αναγέννηση ως τον 21ο αιώνα. Στα πλαίσια αυτής της μουσικής αφήγησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει έργα διαφορετικών ιστορικών περιόδων και αισθητικών υπό το πρίσμα του ιδιαίτερα άγνωστου, για την ώρα, ηχοχρωματκού συνδυασμού των οργάνων του Ventus Reed Quintet.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' Μέρος

Johannes Ockeghem: Mort, tu as narve de ton dart (arr. Raaf Hekkema)

Philippe Rameau: Suite La Triomphante (arr. Raaf Hekkema)

Β’ Μέρος

César Franck: Prélude, fugue et variation in B Minor, Op. 18 (arr. Jelte Althuis)

Krzysztof Penderecki: Drei Stücke im alten Stil (arr. Manos Ventouras)

Karl Jenkins: Palladio: 1. Allegretto (arr. Spyros Tzekos)

Ton ter Doest - Circusmuziek (1991)

Michael Nyman: Songs for Tony Mov. 1 (arr. Manos Ventouras)

Ventus Reed Quintet :

Guido De Flaviis Σαξόφωνο

Σπύρος Τζέκος Κλαρινέτο

Κωνσταντίνος Γιοβάνης Όμποε

Δημήτρης Ντακοβάνος Φαγκότο

Κώστας Τζέκος Μπάσο κλαρινέτο

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ

07 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μ. Κλεμέντι: Εισαγωγή σε ντο μειζονα (Α' εκτέλεση ΚΟΘ)

Β.Α. Μότσαρτ: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 24 σε ντο ελάσσονα, Κ.491

Ντ. Στάιμπελτ: Εισαγωγή "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" (Α' εκτέλεση ΚΟΘ)

Λ.β. Μπέτοβεν: Εισαγωγή από τον Έγκμοντ σε φα ελάσσονα, έργο 84

________________________________________

Μαριλένα Λιακοπούλου Πιάνο

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Leo McFall Διεύθυνση Ορχήστρας





Διοργάνωση: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ







ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

08 Μαρτίου 2025 12:00 (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΣΦΜΘ) παρουσιάζει τον επιτυχημένο κύκλο εκδηλώσεων “Τα Νέα Ταλέντα της Κλασικής Μουσικής”.

Στον κόσμο της κλασικής μουσικής, η ανανέωση κρίνεται πάντοτε απαραίτητη, ώστε να παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Κάθε γενιά μουσικών διαθέτει μεγάλα ταλέντα. Η νέα γενιά μουσικών φιλοδοξεί να διαδεχθεί τους διάσημους σολίστες, διαθέτει μεγάλη επιμονή, διεκδικώντας δυναμικά τον προσωπικό της χώρο στο ανταγωνιστικό μουσικό στερέωμα.

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς τους νέους μουσικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία αλλά και το βήμα, να ξεδιπλώσουν την τέχνη τους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έτσι, οι καλύτεροι σπουδαστές ηλικίας 6 έως 30 ετών, με “όπλα” τα δοξάρια, τις παρτιτούρες, τα χέρια ή τις φωνές τους, παρουσιάζουν τη μουσικότητά τους.

Μέχρι σήμερα, οι διοργανώσεις στο πλαίσιο αυτού του κύκλου σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία, με παρουσίαση μεγάλων μουσικών ταλέντων και με εντυπωσιακή προσέλευση κοινού, γεγονός άκρως ενθαρρυντικό για την ανταπόκριση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε αυτήν την πρωτοβουλία του ΣΦΜΘ.

Διοργάνωση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΡΟΝΟΚΑΨΟΥΛΑ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

09 Μαρτίου 2025 12:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

10 και 11 Μαρτίου 2025 10:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Πρώτη στάση: Η Εποχή Μπαρόκ

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην πρεμιέρα των μουσικών εκπαιδευτικών συναυλιών «Η Μουσική Χρονοκάψουλα», για μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου.

Το νέο αυτό σπονδυλωτό μουσικό πρόγραμμα για μαθητές ταξιδεύει τους νεαρούς θεατές πίσω στον χρόνο σε ένα θαυμαστό ταξίδι στα χαρακτηριστικά της μουσικής της κάθε εποχής, το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο το οποίο επηρέασε την τέχνη την εποχή αυτή, τους μεγαλύτερους συνθέτες και τα πιο διάσημα μουσικά έργα που γράφτηκαν καθώς και άλλα στοιχεία που συνδέονται με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως στοιχεία οργανογνωσίας και τεχνολογικές καινοτομίες εκείνης της περιόδου.

Τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μ.Μ.Θ. MOYSA με τον μαέστρο Παναγιώτη Διαμαντή, τη μουσικολόγο Μαριάνα Μποζαπαλίδου στην παρουσίαση και τον Νίκο Ζαφρανά στο τσέμπαλο, θα ξεναγήσουν τους μουσικούς χρονοταξιδευτές στον υπέροχο μουσικό κόσμο του 17ου και 18ου αιώνα της εποχής Μπαρόκ και τη μουσική μεγάλων συνθετών όπως ο Μπαχ, ο Βιβάλντι, ο Χαίντελ και ο Πάχελμπελ.

Και, ποιος ξέρει, μπορεί να μας εκπλήξουν και οι ίδιοι με την παρουσία τους…

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τα έργα:

J.S. Bach: Διπλό κοντσέρτο σε Ρε ελάσσονα

Badinerie από τη 2η σουίτα για ορχήστρα

A. Vivaldi: Άνοιξη και Καλοκαίρι από τις 4 Εποχές

Κοντσέρτο για έγχορδα και κιθάρα σε Ρε μείζονα

J. Pachelbel: Κανόνας σε Ρε μείζονα

G.F. Handel: La Rejouissance

Μέλη της:

MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Διαμαντής Μουσική Διεύθυνση

Μαριάνα Μποζαπαλίδου Έρευνα – Κείμενα - Παρουσίαση

Νίκος Ζαφρανάς Τσέμπαλο

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ







YALE SYMPHONY ORCHESTRA

13 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Γέηλ (Yale Symphony Orchestra - YSO) έχει στο ενεργητικό της αναρίθμητες συναυλίες, περιοδείες σε όλο τον κόσμο και συνεργασίες με λαμπρά ονόματα της κλασικής μουσικής σκηνής (Yo-Yo Ma, Nigel Kennedy, Emmanuel Ax κα). Αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες ορχήστρες νέων των ΗΠΑ.

Οι μουσικοί που πέρασαν από αυτήν κατέχουν σήμερα θέσεις στις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου, όπως στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τις Συμφωνικές της Βοστώνης και του του Λος Άντζελες, τη Φιλαρμόνια του Λονδίνου, κ.α. Η YSO έδινε πάντα μεγάλο βάρος στη σύγχρονη μουσική.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, όπου έδωσε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Λειτουργίας του Μπερνστάιν, έχει παραγγείλει και πρωτοπαρουσιάσει δεκάδες έργα νέων συνθετών. Την Ορχήστρα διευθύνει ο William Boughton, ιδρυτής της English Symphony Orchestra - ESO, διεθνώς αναγνωρισμένος από τις συνεργασίες του με μεγάλες ορχήστρες και σολίστες ανά τον κόσμο και από την εκτεταμένη και πολυβραβευμένη δισκογραφία του.

Υale Symphony Orchestra

William Boughton Διεύθυνση Ορχήστρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Μέρος

Erich Korngold: Sea Hawk Overture )

Carlos Simon: Four Black American Dances - Waltz

Duke Elington: River Suite

Β’ Μέρος

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in E minor

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

THIS IS BRITTEN

16 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Η παράσταση βασίζεται σε δυο εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Άγγλου συνθέτη Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ού αιώνα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο αυτής της παράστασης.

Ο πρώτος κύκλος τραγουδιών του Μπρίττεν είναι βασισμένος στην ποίηση του «αιρετικού» Ουίλλιαμ Μπλέικ, ενώ ο δεύτερος κύκλος είναι βασισμένος στα Ιερά Σονέτα του αναγεννησιακού ποιητή Τζων Νταν, κύκλο τον οποίο ο συνθέτης έγραψε μετά την επίσκεψή του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπέργκεν-Μπέλζεν το 1945.

Στόχος της προαναφερθείσας σκηνικής εγκατάστασης ήταν να μεταδώσει στο κοινό, τόσο μουσικά όσο και σκηνικά, την ιδιαίτερη συναισθηματική και φιλοσοφική φόρτιση των δύο αυτών κύκλων, οι οποίοι εξερευνούν την προσωπική απόγνωση τόσο των ποιητών όσο και του συνθέτη, τη βασανιστική θρησκευτική αμφιβολία, αλλά και την επίμονη αναζήτηση εξιλέωσης και ελευθερίας.

Εν τέλει, παρά τη διάχυτη μελαγχολία που εκπέμπουν, οι δυο αυτοί κύκλοι, βασισμένοι σε ποίηση απαράμιλλης ομορφιάς και έντασης, λειτουργούν ως μαρτυρία της ανθρώπινης αντίστασης ενάντια στον υπαρξιακό συμβιβασμό, τη βία του κόσμου και τον θάνατο – και ακριβώς γι’ αυτό είναι βαθιά επαναστατικοί.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο Φεστιβάλ ODESSA CLASSICS Thessaloniki 2025.

Θέμελης Γλυνάτσης Σύλληψη, σκηνοθεσία

Δημήτρης Πλατανιάς Τραγούδι

Χρήστος Κεχρής Τραγούδι

Σοφία Ταμβακοπούλου Πιάνο

Χρυσούλα Κοροβέση & Μάριος Γαμπιεράκης Σχεδιασμός προβολών

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

17 Μαρτίου 2025 - 19:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Το Μέγαρο Μουσικής συνεχίζει τον κύκλο εκδηλώσεων “Συγγραφείς του κόσμου”, φιλοξενώντας αγαπημένους συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού.

Αντλώντας συνομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ιδιοτήτων και με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, φιλοδοξία του ΟΜΜΘ είναι να συμβάλει στη διεύρυνση του πολιτισμικού διαλόγου και να προσφέρει στο κοινό του αλησμόνητες συζητήσεις.

Στις 17/3, προσκεκλημένοι είναι ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης και η δημοσιογράφος Εύη Καρκίτη.

Θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική.

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΤΟΥ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΜΟΙΡΟ

21 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Ένα μουσικό ταξίδι της ψυχής με μοιρολόγια, στο χρόνο και τους τόπους

Μια θεματική συναυλία αφιερωμένη στο μοιρολόι, όπως το συναντούμε στα τραγούδια της ελληνικής παράδοσης, εφορμώντας από την μουσική της Στήλης του Επιταφίου του Σεικίλου.

Ένα επίλεκτο σχήμα συντελεστών με την επιμέλεια του Γιώργου Κωτσίνη, θα παρουσιάσει την εξέλιξη από τον πένθιμο αναστεναγμό, στους γυναικείους θρήνους για τους νεκρούς και την αναπτυγμένη και ανεξάρτητη μορφή αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής.

Εκεί όπου τα συναισθήματα και η αίσθηση της απώλειας μπολιάζονται με τους ήχους, σε ένα γοητευτικό και ατμοσφαιρικό μουσικό σύμπαν.

Η συναυλία καθρεπτίζει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την ζωή, την ψυχική δύναμη και την αξία της παράδοσης.

Τραγούδι:

Κώστας Τζίμας, Βασίλης Σερμπέζης, Γιώργος Γιαννίτσης, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, Μιχάλης Καλιοντζίδης & Πολυφωνικό Συγκρότημα Ηπείρου «Ισοκράτισσες»

Ειδική συμμετοχή Παντελής Θαλασσινός, Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο Πρωτοψάλτης Χρήστος Χαλκιάς

Ειδικός προσκεκλημένος Christopher King

Αφήγηση Δήμητρα Στογιάννη

Γιώργος Κωτσίνης κλαρίνο

Κώστας Καραπάνος βιολί

Θωμάς Κωνσταντίνου ούτι, λαούτο

Χρήστος Μπαρτζόπουλος κανονάκι

Γιώργος Ματθαίου λαούτο

Μανούσος Κλαπάκης κρουστά

Γιάννης Πλαγιαννάκος κοντραμπάσσο

Μιχάλης Καλιοντζίδης ποντιακή λύρα

Παντελής Στόικος τρομπέτα

Χορεύουν:

Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, επιμέλεια: Σάκης Παληογιάννης

Σύλλογος Σαρακατσάνων Νομού Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΩΣΗ», επιμέλεια: Γιώργος Σούρλας

«Λυγκηστές», επιμέλεια: Γιάννης Κωνσταντίνου

Πρότυπη καλλιτεχνική ομάδα χορού «Έκνευσις», επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

Αποστόλης & Αλέξης Τασιούλης

Σχεδιασμός ήχου Γιώργος Καρυώτης

Σχεδιασμός φωτισμού & προβολές Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνοθετική επιμέλεια Κώστας Χαραλάμπους

Οργάνωση Αναστασία Παπαγεωργίου

Καλλιτεχνική διεύθυνση, έρευνα, επιλογή κειμένων, concept Γιώργος Κωτσίνης

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

27 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

29 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Ο ΟΜΜΘ σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης ξεκινά ένα νέο θεσμό, το Διεθνές Φεστιβάλ Χριστιανικού Τραγουδιού και Βυζαντινών Χορών. Σε δύο μοναδικές βραδιές, την Πέμπτη 27 Μαρτίου και το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025, η Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 φιλοξενεί δέκα κορυφαία μουσικά σύνολα, χορούς ψαλτικής τέχνης και χορωδίες, παρουσιάζοντας ένα υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη βυζαντινή και χριστιανική μουσική παράδοση. Μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων χορωδιών και φωνητικών συνόλων ψαλτικής τέχνης, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της πλούσιας μουσικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πλατφόρμα πολιτιστικού διαλόγου και συνεργασίας.

Πέμπτη 27 Μαρτίου

Φεστιβάλ Βυζαντινών Χορών

Σάββατο 29 Μαρτίου

Φεστιβάλ Χριστιανικού Τραγουδιού

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ





ODESSA CLASSICS:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

29 Μαρτίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο Φεστιβάλ ODESSA CLASSICS Thessaloniki 2025.

Δημήτρης Καλαντζής Πιάνο – ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Τρομπέτα

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης Τύμπανα

Γιώργος Γεωργιάδης Μπάσο

Γιάννης Αντωνόπουλος Ενορχήστρωση εγχόρδων

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Μίλτος Λογιάδης Διεύθυνση Ορχήστρας

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

31 Μαρτίου 2025 - 11:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Τα 5 Μουσικά Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Σερρών, Βέροιας, Γιαννιτσών, Κατερίνης), μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί συμπράττουν και συνεργάζονται σε μία συναυλία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια (σύμπραξη Μουσικών Σχολείων Σερρών, Βέροιας, Γιαννιτσών)

Ορχήστρα (σύμπραξη Μουσικών Σχολείων Βέροιας και Κατερίνης)

Χορωδία (Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)

Πιανιστική έκπληξη για τέσσερις πιανίστες (Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ





12o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ: ASIAN CELEBRATION

07 έως 13 Απριλίου 2025

ΔΕ 7/4 – Συναυλία Σχολικών Χορωδιών

ΤΡ 8/4 – Συναυλία Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών

ΠΕ 10/4 - Συναυλία Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών

ΣΑ 12/4 – Συναυλία Παιδικών Χορωδιών Εργαστηρίου & Ινδονησιακό Ensemble

ΚΥ 13/4 – Συναυλία Νεανικών Χορωδιών Εργαστηρίου & Ινδονησιακό Ensemble

Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ

Προσκεκλημένοι μαέστροι:

Soundarie David Rodrigo

Susanna Saw

Προσκεκλημένη χορωδία:

Indonesian Ensemble

Μικρό οργανικό σύνολο Φοιτητών ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας



Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

THE RONMANTIC WINDS

14 Απριλίου 2025 - 20:30 (ΦΟΥΑΓΙΕ M1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Carl Reinecke: Trio op.188 for oboe, horn and piano

Johann W. Kalliwoda: "Le Morceau de Salon" op. 288 for oboe and piano

Robert Schumann: Fantasiestücke op. 73 for horn and piano

ΠΕ 10 – ΚΥ 13/3

Masterclasses

Σε συνεργασία με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν

Nicola Cock Vasiliou Όμποε

Maciej Baranowski Κόρνο

Πιάνο - θα ανακοινωθεί

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΘ

15 Απριλίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δ. Μητρόπουλος: Ταφή

Ρ. Στράους: Τέσσερα τελευταία τραγούδια για σοπράνο και ορχήστρα (TrV296)

Χ. Περπέσσας: Συμφωνία του Χριστού

Επιμέλεια μουσικού υλικού: Γιάννης Σαμπροβαλάκης, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής

Αφροδίτη Πατουλίδου Σοπράνο

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Leo McFall Διεύθυνση Ορχήστρας



Διοργάνωση: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ







ΤΕΛΙΚΟΣ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15 Απριλίου 2025 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ταλαντούχους νέους Έλληνες πιανίστες έως 27 ετών και πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους. Στους δύο πρώτους οι διαγωνιζόμενοι παρουσιάζουν ατομικά ρεσιτάλ με έργα της επιλογής τους, ενώ στον τρίτο κύκλο, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, οι προκριθέντες φιναλίστ του Διαγωνισμού συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Εκτός των χρηματικών επάθλων, στους βραβευθέντες δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν σε συναυλίες σε έγκυρους χώρους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W.A. Mozart: Κονσέρτο σε ρε ελάσσονα, KV 466 (1ο μέρος)

L.v. Beethoven: Κονσέρτο αρ. 3, σε ντο ελάσσονα, έργο 37 (1ο μέρος)

E. Grieg: Κονσέρτο σε λα ελάσσονα, έργο 16 (1ο μέρος)

Συμμετέχουν οι προκριθέντες φιναλίστ του διαγωνισμού (θα ανακοινωθούν)

Συμφωνική Ορχήστρα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Αγγελίδης Διεύθυνση Ορχήστρας

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ MOYSA : ΡΕΚΒΙΕΜ του ΜΟΤΣΑΡΤ

16 Απριλίου 2025 - 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W.A. Mozart: Requiem

Γιούλη Καραγκούνη Σοπράνο

Μέτζο σοπράνο θα ανακοινωθεί

Τενόρος θα ανακοινωθεί

Κωνσταντίνος Κατσάρας Μπάσος

Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης

Μαίρη Κωνσταντινίδου Διδασκαλία χορωδίας

Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Εριφύλη Δαμιανού Διδασκαλία χορωδίας

Φωνητικό Σύνολο ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου Διδασκαλία χορωδίας

MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Διαμαντής Μουσική διεύθυνση



Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ: DIDIER ERIBON

30 Απριλίου 2025 0- 19:00 (ΦΟΥΑΓΙΕ M1)





Το Μέγαρο Μουσικής συνεχίζει τον κύκλο εκδηλώσεων “Συγγραφείς του κόσμου”, φιλοξενώντας αγαπημένους συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού.

Αντλώντας συνομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ιδιοτήτων και με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, φιλοδοξία του ΟΜΜΘ είναι να συμβάλει στη διεύρυνση του πολιτισμικού διαλόγου και να προσφέρει στο κοινό του αλησμόνητες συζητήσεις.

Στις 30/4, προσκεκλημένοι είναι ο συγγραφέας Didier Eribon και οι Άρης Στυλιανού και Θοδωρής Χονδρόγιαννος.

Didier Eribon Συγγραφέας

Άρης Στυλιανού Καθηγητής ΑΠΘ

Θοδωρής Χονδρόγιαννος Δημοσιογράφος



Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ...ΠΟΥ ΓΙ' ΑΛΑΞΑΝΔΡΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

03 Μαΐου 2025 - (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

«Ο Καβάφης μελοποιείται. Καθόλου εύκολο έως αδύνατο αν δεν είσαι Αιγυπτιώτης. Δύσκολο και εάν είσαι. Αλλά μελοποιείται. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον αισθανθείς να σου μειδιάσει – κάπως σαρδόνια.

Μόνο αν συμπαθήσει κάτι σε σένα, ο πονηρός Αλεξανδρινός θα καθαρίσει αργά τους φακούς του – σημάδι μυστικό πως γυαλίζοντάς τα σχολαστικά, θα αφήσει να ανακλαστεί θολό το είδωλό σου επάνω στα θρυλικά στρογγυλά, μικρά γυαλιά του. Αυτό σημαίνει “μελοποιώ τον Καβάφη”».

Το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, «...που γι’ Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός», γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002 στα επίσημα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και τον Νοέμβριο του 2024 καταχειροκροτήθηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Δημήτρης Παπαδημητρίου Μελοποίηση & Θεατροποίηση

Τραγουδούν και ερμηνεύουν:

Γιώτα Νέγκα

Άρτεμις Μπόγρη

Μπάμπης Βελισσάριος

Βερόνικα Δαβάκη

Αιμιλιανός Σταματάκης

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Μουσικοί:

Sergiu Nastasa βιολί, Otilia Alitei βιολί, Μιχάλης Βρέττας βιολί,

Χρυσόστομος Καραντωνίου κιθάρα, Γιώργος Γουμενάκης μαντολίνο,

Γιώργος Αρνής κοντραμπάσο, Δημήτρης Κοντός κρουστά,

Άρτεμις Βαβάτσικα ακορντεόν, Αποστόλης Μαργαζής πιάνο,

Κωστής Θέος βιολοντσέλο, Λίλιαν Εσίποβα άρπα, Μερκούριος Κάραλης κλαρινέτο, Δημήτρης Βάμβας όμποε

Σκηνογραφική επιμέλεια Πάρις Μέξης

Γλύπτης Μιχάλης Λαγκουβάρδος

Επιμέλεια φωτισμού Στέλλα Κάλτσου

Υπεύθυνοι ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος

Φωτογραφίες Ανδρέας Σιμόπουλος

Διοργάνωση: MENTA ART EVENTS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

THE OLYMPIC SAX FEST THESSALONIKI 2025

05 έως 10 Μαΐου 2025

Το The Olympic Sax Fest δύναται να καλύψει μία γενικότερη αγάπη και ένθερμο ενδιαφέρον του κοινού για το σαξόφωνο αλλά και να αποκαλύψει την δυναμική παρουσία του οργάνου στην πόλη.

Η πολυδιάστατη φύση και χαρακτήρας του, αναδεικνύεται από την ενεργή συμμετοχή του σε διάφορα είδη μουσικής ως σολιστικό, ορχηστρικό και φυσικά ως μέρος μουσικής δωματίου.

Το The Olympic Sax Fest προτείνει κυρίως από τον χώρο της κλασσικής μουσικής, σολίστες σαξοφώνου παγκοσμίου βεληνεκούς, διεθνή πολυβραβευμένα σύνολα σαξοφώνων. Ενεργοποιεί τη σύμπραξη αναγνωρισμένων Ελλήνων και νέων καλλιτεχνών του κλασσικού ρεπερτορίου αλλά και προβάλει την αισθητά αναβαθμισμένη ελληνική σκηνή τζαζ.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Δευτέρα 5/5

19.30 Pre-concert: Αγγελική Καραδαγλή (σαξόφωνο) & Στέλιος Ιωσήφ (πιάνο)

20.30 - Alliage Quintett: A night at the opera

________________________________________

Πέμπτη 8/5

20.30 - Sax Nouveau: Be our Guest

Sax Nouveau: Ευτυχία Βενιωτά (πιάνο), Γιώργος Λασκαρίδης (τρομπέτα), Κώστας Σακαρέλης (όμποε), Γιάννης Κορμπέτης (βιολί)

________________________________________

Παρασκευή 9/5

19.30 Pre-concert: Fun Jazz

Ιάσονας Λυγερίδης (σαξόφωνο), Αριστείδης Πάντος (σαξόφωνο), Βασίλης Τζεβελέκος (σαξόφωνο), Χρήστος Θεοδοσιάδης (σαξόφωνο), Αναστασία Χαπηζάνη (κρουστά), Νίκος Λεβέντης (ηλ. μπάσο), Ανδρέας Παπακωνσταντίνου (ηλ. κιθάρα), Γιάννης Αντώνογλου (φλάουτο)

20.30 - Sax ‘n Jazz

Χάρης Καπετανάκης (σαξόφωνο), James Wylie (σαξόφωνο), Άλκης Καρυζώνης (σαξόφωνο), Λάκης Τζήμκας (μπάσο), Γιώργος Κλουτζό (κρουστά), Φίλιππος Κωσταβέλης (πιάνο)

________________________________________

Σάββατο 10/5

19.30 Pre-concert: Pneuma & Kinesis

Αντώνης Φωτιάδης (σαξόφωνο) & Άννα-Μαρία Φωτιάδου (χορός)

20.30 - Enlightened

Nicolas Arsenijevic (σαξόφωνο) & Ευτυχία Βενιωτά (πιάνο)

________________________________________

Γεώργιος Λυγερίδης Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ

Ευτυχία Βενιωτά Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ

50 χρόνια από τον θάνατό του

09 Μαΐου 2025 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ντ. Στοστακόβιτς:

Κοντσέρτο για βιολί αρ. 1 σε λα ελάσσονα, έργο 99

Σουίτα για ορχήστρα αρ. 29α από την όπερα Lady Macbeth (προσαρμογή: J. Conlon)

(Α’ εκτέλεση ΚΟΘ)

________________________________________

Ανδρέας Παπανικολάου Βιολί

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Marcus Bosch Διεύθυνση Ορχήστρας



Διοργάνωση: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

10 Μαΐου 2025 12:00 (μ1 Φουαγιέ)

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχοντας ως επιθυμία την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της μουσικής εκφραστικότητας των νέων, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνοντας σε νέους μουσικούς την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά και το ταλέντο τους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν νεανικά σχήματα ελληνικής παραδοσιακής, έντεχνης, μοντέρνας, τζαζ και ροκ μουσικής, από τον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μια παραγωγή από νέους για νέους

Παραγωγή: Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

19 Μαΐου 2025 20.30





Μουσική αφήγηση των διαδρομών των Ποντίων προσφύγων από τις πατρογονικές τους εστίες στην κυρίως Ελλάδα, μέσα από την ανάδειξη της κοινής θεματολογίας που συνδέει τη μουσική παράδοση των Ποντίων με τις μουσικές παραδόσεις των τόπων στους οποίους μετοίκισαν.

Οι μουσικές και τα τραγούδια του Πόντου παραλληλίζονται με επιλεγμένα μουσικά κομμάτια από τις παραδόσεις του ελληνικού χώρου και ενορχηστρώνονται εκ νέου σε μια ενιαία ροή, αναδεικνύοντας την ιστορική τους σύνδεση.

Την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει μία σολίστ και δύο ομάδες γυναικείων φωνών. Συμμετέχει εξαμελής ορχήστρα μικτών οργάνων αποτελούμενη από σολίστ που αποδίδουν τα τοπικά μουσικά ιδιώματα και τα επεξεργάζονται, δημιουργώντας τα κατάλληλα μουσικά ηχοτοπία της αφήγησης.

Οι συντελεστές θα ανακοινωθούν





ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

11 Ιουνίου 2025 19:00 (Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ' ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 'ΕΛΛΑΔΑ 2.0'

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ξανά το αλληγορικό μουσικό παραμύθι του Νικου Ξανθούλη «Τα Παπούτσια του Άλλου» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» έργου «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» του Υπουργείου Πολιτισμού.



Το νέο σκηνικό έργο του αγαπημένου συνθέτη Νίκου Ξανθούλη και της ταλαντούχας λιμπρετίστα Μαριβίτας Γραμματικάκη, είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε με αγάπη, ευαισθησία και ενσυναίσθηση ειδικά για τους ωφελούμενους του έργου των Πιλοτικών Δράσεων της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης. Επαγγελματίες από το χώρο της Τέχνης, της Ψυχικής Υγείας και ψυχικά ευαίσθητοι συμπολίτες μας συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μία γιορτή της μουσικής, σε μία γιορτή της Τέχνης. Η καταλυτική δύναμη της Τέχνης μέσω του μουσικού παραμυθιού αποδεικνύει με μετρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα την θεραπευτική της διάσταση για την ψυχή των ανθρώπων χαράσσοντας τον δρόμο για την έναρξη της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στη χώρα μας.



Ελάτε να γίνουμε όλοι συνταξιδιώτες σε αυτό το πολύτιμο σκηνικό και να συμμετέχουμε στο πραγματικό ταξίδι της συμπερίληψης, της συμβολικής αναζήτησης του αληθινού μας εαυτού και του δικαιώματός μας στη δική μας αλήθεια μπαίνοντας στα «Παπούτσια του Άλλου».

Σκηνοθεσία Γιάννης Διδασκάλου

Ραφαέλα Τσομπανούδη τραγούδι

Μίλτος Τσιάντος τραγούδι

Γιώργος Χρυσικός τραγούδι

Πέτρος Παπαζήσης τραγούδι

Θ.α.: βαρύτονος

Ορχήστρα θ.α.

Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός