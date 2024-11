Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του - Μεταφέρθηκε ξανά σε ΜΕΘ

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας ύστερα από το καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στις πρόβες του Just The Two Of Us πριν από περισσότερους από 8 μήνες

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Γιάννας Σουλάκη στο iatropedia.gr, ο γνωστός τραγουδιστής διατηρεί μεν δική του αναπνοή, είναι χωρίς μηχανική υποστήριξη και αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα, αλλά δεν έχει συνείδηση ούτε επικοινωνεί με το περιβάλλον, ενώ η εγκεφαλική του λειτουργία παραμένει σε αδράνεια.

Αν και ανοίγει κατά διαστήματα τα μάτια του, η επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο είναι αδύνατη, κάτι που ενισχύει τις ανησυχίες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Δημήτρης Κόκοτας μεταφέρθηκε προσωρινά από τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η εν λόγω μεταφορά έγινε για διαδικαστικούς λόγους, καθώς στη ΜΑΦ μεταφέρθηκε η Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω εργασιών.

Όπως επεσήμαναν οι γιατροί στο iatropedia.gr, η συμπλήρωση ενός έτους αποτελεί ορόσημο για περιπτώσεις όπως του Δημήτρη Κόκοτα αφού εάν κλείσει ένας χρόνος, οι πιθανότητες βελτίωσης μειώνονται αρκετά.

Υπάρχουν, βέβαια και περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι παρουσίασαν βελτίωση ακόμα και μετά από μεγάλο διάστημα σε κώμα ή με αδράνεια εγκεφαλικής λειτουργίας και σε κάτι τέτοιο ελπίζουν τόσο η οικογένειά του όσο και οι θεράποντες ιατροί του Δημήτρη Κόκοτα.